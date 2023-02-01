السرطان يعاود الهجوم على ممثلة شابة وتحتاج لجراحة عاجلة

أعلنت الممثلة الشابة ياسمين غيث التي اشتهرت بدورها في مسلسل حلاوة الدنيا مع هند صبري، أنها أصيب للمرة الثانية بمرض السرطان ولكن هذه المرة الوضع أكثر خطورة.

وكتبت ياسمين غيث عبر فيسبوك:" يا رب...اللهم خير لي و إختار لي...يا رب نجيني و هونها عليا و إشفيني و إشفي كل مريض...خلاص الدكاترة أجمعوا إني لازم هعمل العملية قريب، و هتكون open chest مش منظار، حجم الورم أكبر من إنه يتشال بمنظار".

واستطردت ياسمين غيث في منشورها:" ربنا اختار لي ده و أنا راضية والله بس أنا خايفة...هقول لكم قبلها بإذن الله...إدعولي كتير".

أصيبت ياسمين غيث بالسرطان منذ عدة سنوات، واحتفلت منذ عامين بمرور 5 سنوات على علاجها، ولكن المرض عاودها مرة أخرى.