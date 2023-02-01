عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس وليبيا تبحثان التعاون الأمني

تونس و ليبيا
تونس و ليبيا

عقد سفير تونس بليبيا الأسعد العجيلي جلسة عمل مع وزير الداخلية المُكلف الليبي عماد الطرابلسي، لبحث آفاق التعاون الأمني بين البلدين، وحل المشاكل التي تواجه الجالية الليبية بتونس، وتذليل الصعوبات أمام حركة المسافرين بين الجانبين.


وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين في وقت سابق ، بحث مع القائم بالأعمال بالسفارة الليبية في تونس مصطفى قدارة، أوجه التعاون القائم بين وزارتي داخلية البلدين، وسبل دعمه بما يليق بعراقة وتاريخية علاقات الأخوة القائمة بين تونس وليبيا.


وأوضحت وزارة الداخلية التونسية - في بيان صحفي - أن ذلك جاء خلال استقبال شرف الدين بمقر الوزارة لقدارة والوفد المرافق له.
 

تونس.. فتح المنافذ الجديدة بمعبر راس جدير مع ليبيا

برئاسة بودن والدبيبة.. لقاء لتعزيز التعاون بين تونس وليبيا في مختلف المجالات

ليبيا تونس وزارة الداخلية وزير الداخلية سفير تونس تونس وليبيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متاحة الآن.. روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 جميع المحافظات برقم الجلوس

عاجل| انتهاء أزمة نادي الزمالك بعد اكتشاف خطأ من اتحاد الكرة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2023 بعد اعتمادها

تراجعت أخيرا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الاربعاء

نجم الزمالك يقترب من الأهلي بعد جلسة مع حسام غالي وأمير توفيق

صراخ وصوت عال| كواليس خناقة مرتضى منصور داخل اتحاد الكرة

نزل تحت 1500 جنيه.. الذهب يتراجع بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

تردد القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية

موضوعات متعلقة

تونس والمنظمة العربية للسياحة تبحثان تطوير الصناعة في القطاع عربيا

تونس.. 11.40% نسبة المشاركة في الدور الثاني للانتخابات التشريعية

ترشيحاتنا

السعودية تحصل على أول رخصة في أوكساجون بنيوم للهيدروجين الأخضر

طرح 3 أنواع لحوم بمنافذ الزراعة بأسعار مخفّضة

بعد بنطلون الفردة الواحدة .. ظهور غير متوقع لـ سمر يسري

أوكرانيا توجّه اتهامات خطيرة لـ إيلون ماسك وتويتر

شيكابالا ينتظم في تدريبات الزمالك الجماعية استعدادا لمواجهة فاركو

إجراء عاجل.. FBI يداهم منزل الرئيس الأمريكي بولاية ديلاوير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير ماكياج .. منى زكي تستعرض جمالها بإطلالة رياضية | شاهد

شاهد.. ظهور حمامة باللون الوردي يثير الفزع بهذه الدولة..اعرف السر

نشرة المرأة والصحة.. أخطاء عند الطبخ تتسبب في أمراض خطيرة.. ومخاطر الإمساك على الإنسان

«رمضان كريم» يخرج من ورطة الاعتذارات بشخصيات جديدة.. تفاصيل كاملة

فيديو

تشبهني كثيرًا.. ألمانية تنهي حياة شبيهتها على إنستجرام “فيديوجراف”

الفراخ نزلت 13 جنيها وبشرى بشأن انخفاض أسعار البيض والدواجن قريبا

استولى على 50 مليون جنيه.. حكاية مستريح الإسكندرية| فيديو

هكذا أصبح شكله.. أسمن طفل ينقص وزنه ويصدم الجميع| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

اﻟﻤﺰﻳﺪ