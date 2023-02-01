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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الجثث تفحمت.. الصحة تكشف تفاصيل مروعة لحادث مستشفى المطرية

حريق مستشفى المطرية
حريق مستشفى المطرية

كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أخر تطورات حريق مستشفى المطرية، مشيرا إلى أن الحريق نشب في قسم الإشاعة باحدى المستشفيات في المطرية.

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الصحة: وفاة 3 وإصابة 32 والدفع بـ12 سيارة إسعاف بحريق مستشفى المطرية

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جهات التحقيق تأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهم في واقعة صبي المطرية


وأضاف حسام عبد الغفار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، توفي 3 أشخاص وأصيب 32 في حريق مستشفى المطرية، لافتا إلى أن حالات الوفيات كانت تفحم بسبب الحريق، والإصابات بين حروق واختناق جراء الحادث.

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جهات التحقيق تأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهم في واقعة صبي المطرية

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الصحة: وفاة 3 وإصابة 32 والدفع بـ12 سيارة إسعاف بحريق مستشفى المطرية

نقل المصابين للعلاج في المستشفيات


وتابع الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن تم نقل المصابين للعلاج في المستشفيات طبقا لحالاتهم، لافتا إلى أن تم التعامل مع الحريق بشكل عاجل وسريع من قبل الجهات المعنية.


فيما أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، الدفع بـ 12سيارة إسعاف، لموقع حريق نشب بقسم الأشعة داخل أحد المستشفيات التابعة لاحد الجمعيات الاهلية  بالمطرية بمحافظة القاهرة.

 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن  الحصيلة الاولية للحادث تشير الى إصابة 32 مواطنًا ، وثلاث حالات وفاة ، مشيرًا الى تقديم الخدمات الاسعافية ل 4 مصابين بموقع الحريق دون الحاجة لنقلهم للمستشفيات ، فيما تم نقل 14 مصابًا الى مستشفي الزيتون التخصصي، و11 مصابًا لمستشفى المطرية، و2 مصاب الى مستشفى عين شمس، ومصاب الى مستشفى سيد جلال الجامعي.
 

الصحة مستشفي المطرية حريق مستشفي المطرية حسام عبدالغفار الحريق الحصيلة الاولية

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