مواقيت الصلاة 2 فبراير فى القاهرة والاسكندرية وأسوان ومحافظات مصر

مع بداية كل يوم يبحث الكثير عن مواقيت الصلاة، لأن الصلاة على وقتها من أحب وأفضل الأعمال لله عز وجل، وانتظار الصلاة عبادة، يقدم موقع صدى البلد اليوم الموافق 2 فبراير 2023 الحادي عشر من شهر رجب 1444 مواقيت الصلاة فى القاهرة والاسكندرية وعدد من محافظات مصر.
ويؤذن لصلاة الفجر فى تمام الساعة 5:16 ص، وما بين الفجر وقيام الليل 4 ساعات فإن إستطعت أن تقيم الليل فستكون من أهل القيام الذين مدحهم الله في جملة عباده الأبرار، ولأن قيام الليل أفضَلُ الصّلاة بعد الفريضة.
مواقيت الصلاة
الفجْر ٥:١٦ ص
الشروق ٦:٤٥ ص
الظُّهْر ١٢:٠٩ م
العَصر ٣:١١ م
المَغرب ٥:٣٢ م
العِشاء ٦:٥٢ م
مواقيت الصلاة فى الاسكندرية
الفجر 5:22
الشروق 6:52
الظهر 12:14
العصر 3:14
المغرب 5:36
العشاء 6:56
مواقيت الصلاة فى المنصورة
الفجر 5:15
الشروق 6:45
الظهر 12:08
العصر 3:09
المغرب 5:31
العشاء 6:51
مواقيت الصلاة فى قنا
الفجر 5:07
الشروق 6:33
الظهر 12:03
العصر 3:10
المغرب 5:33
العشاء6:49
مواقيت الصلاة فى اسوان
الفجر 5:05
الشروق 6:29
الظهر 12:02
العصر 3:12
المغرب 5:35
العشاء 6:50