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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان شارع التوحيد الإسلامي بالخصوص يستغيثون من مصنع بلاستيك

صدى البلد

شكى سكان شارع التوحيد الإسلامي متفرع من “كبينة النور” على ناصية شارع عصارة مرعي التابع لمنطقة الخصوص في محافظة القليوبية، في رسالة لخدمة شكاوى “بين الناس” التي يقدمها موقع “صدى البلد” من وجود مصنع للبلاستيك داخل منطقة سكنية.

وقال سيد أحمد في شكواه: “نحن سكان شارع التوحيد الإسلامي متفرغ من ”كبينة النور" على ناصية شارع عصارة مرعي التابع لمنطقة الخصوص في محافظة القليوبية ونشكو من وجود مصنع بلاستيك وكسارة يصدر عنها أصوات مزعجة وتم تقديم  العديد من الشكاوى ولكن دون جدوى".


وعلى الرغم من تقديم العديد من الشكاوى لم يتم الرد حتى الآن ومازال المصنع يعمل بشكل يومي والمصنع يحتوى على مواد بلاستيكية ضار ة، وجارِ عملهم بشكل أوسع ولم يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة حتى الآن.
 

وطالب الأهالي، المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية في المنطقة.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكواهم.

محافظة القليوبية مصنع بلاستيك داخل منطقة سكنية مواد بلاستيكية ضار ة

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