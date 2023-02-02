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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان النزهة الجديدة يستغيثون من أزعاج المحلات داخل الكتلة السكنية

صدى البلد

اشتكى سكان منطقة النزهة الجديدة، التابعة لمحافظة القاهرة، في رسالة بعثوا بها لخدمة القرّاء “بين الناس” التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بسبب تضررهم من وجود محلات تجارية أسفل العقارات، مخالفة للقانون.

وتقول السيدة هدى أحمد فى رسالتها: "نعانى نحن سكان منطقة النزهه الجديدة يوميا من أزمات مرورية متكررة وباعة جائلين بخلاف إنتشار القمامة، وتحويل كل الأدوار الأولي لمعظم العقارات بهذا الحي السكني الراقى إلى محال تجارية بعد بيعها، ليتحول تدريجياً هذا الحي الراقي الى حى تجاري ويتم تغيير ملامحة بشكل ملفت للنظر مما دفع أهالي هذا الحي إلى تقديم عدد من الشكاوى للفت نظر المسئولين عن هذا الحي محاولة منهم لانهاء هذه المشكلات وإيجاد حلول لها لكن دون جدوى .


 

وأضافت أن هذه المحلات تأخذ حصة من نصيب السكان بحقهم فى وجود جراجات للسيارات، لذا نرجو اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاه هذه المحلات التجارية المخالفة لما تسببه لنا من أذى وضرر كبير.

 

وتابعت: "كما نعانى من انتشار المخالفات بالمنطقة بداية من احتلال أصحاب المحلات للشارع حيث قاموا ببناء تند خارج المحل بضعف مساحة المحل مما تتسب في تشويه المظهر الحضاري للمنطقة بالإضافة إلى احتلالهم الأرصفة مما يعوق المارة بالإضافة إلى منع انتظار السيارات الخاصة بالسكان أمام المحلات بسبب تثبيت بلاطات اسمنتيه أمام المحلات لمنع الانتظار.

 

وناشد الأهالى المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رئفت بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية وعودة المظهر الحضاري للمنطقة.


 

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

محلات تجارية مخالفة للقانون منطقة النزهه الجديدة أزمات مرورية باعة جائلين حى تجارى

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