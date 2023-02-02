معاق ذهنيًا.. عبدالعزيز متغيب عن منزله في الجيزة وأسرته تطالب بالبحث عنه

تغيب المواطن عبد العزيز رضا، البالغ من العمر 25 عاماً، عن منزله بأبراج العرب الجديدة التابعة لمحافظة الجيزة، ولم تفلح محاولات أسرته فى العثور عليه.

وقال والد المواطن عبد العزيز رضا، في رسالة بعث بها إلى خدمة القراء “بين الناس” التي يقدمها موقع "صدى البلد": "نجلي البالغ من العمر 25 عاما يعاني من اضطراب نفسي وإعاقة ذهنية، تغيب عن المنزل بأبراج العرب الجديدة التابعة لمحافظة الجيزة، وذلك فى ظروف غامضة، منذ يوم 18 /1 /2022 ".

وأضاف: “ساعدونا بالله عليكم واعتبروه ابنكم.. بحثنا عنه فى كل مكان ولم نصل إليه، وأتمنى من أهل الخير يكون رجوعه لأهله على أيديكم.. أرجوكم انشروا صورته حتى نتمكن من الوصول إليه، رأفة بحال والدته المريضة”.

وطالب كل من يتعرف على صورته بالتواصل على الأرقام الآتية:

01157732792

01068704558

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



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