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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

معاق ذهنيًا.. عبدالعزيز متغيب عن منزله في الجيزة وأسرته تطالب بالبحث عنه

صدى البلد

تغيب المواطن عبد العزيز رضا، البالغ من العمر 25 عاماً، عن منزله بأبراج العرب الجديدة التابعة لمحافظة الجيزة، ولم تفلح محاولات أسرته فى العثور عليه.

وقال والد المواطن عبد العزيز رضا، في رسالة بعث بها إلى خدمة القراء “بين الناس” التي يقدمها موقع "صدى البلد": "نجلي البالغ من العمر 25 عاما يعاني من اضطراب نفسي وإعاقة ذهنية، تغيب عن المنزل بأبراج العرب الجديدة التابعة لمحافظة الجيزة، وذلك فى ظروف غامضة، منذ يوم  18 /1 /2022 ".

وأضاف: “ساعدونا بالله عليكم واعتبروه ابنكم.. بحثنا عنه فى كل مكان ولم نصل إليه، وأتمنى من أهل الخير يكون رجوعه لأهله على أيديكم.. أرجوكم انشروا صورته حتى نتمكن من الوصول إليه، رأفة بحال والدته المريضة”.

وطالب كل من يتعرف على صورته بالتواصل على الأرقام الآتية:

01157732792
01068704558

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

ابراج العرب الجديدة محافظة الجيزة اضطراب نفسي اعاقة ذهنية ظروف غامضة اهل الخير

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