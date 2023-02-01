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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مأساة على الواحات..النيران تلتهم زوجين وابنائهما الثلاث تحت أعين الصغير.. صور

السيارة اثناء احتراقها
السيارة اثناء احتراقها

جلس "علي" يصارع الموت وينظر الى سيارة والده التي تأكلها النيران وبداخلها أجساد أحبائه.. كل من تبقى له في الدنيا بداخل تلك الكتلة من الجحيم "والده ووالدته واشقائه الثلاثة" لحظات قليلة فشل فيها في انقاذ اسرته ثم غاب عن الوعي وتم نقله الى المستشفى بجوار جثامين اسرتها المحترقة. 

السيارة المحترقة 

تلك المأساة الأسرية كان شاهدا عليها طريق الواحات البحرية - الفرافرة عندما خرج حمدي علي حسين رب الأسرة الصغيرة المكونة من زوجته و4 أبناء متوجها من من محافظة الوادي الجديد إلى القاهرة لزيارة جدة أبنائه.. كانت الرحلة ممتعة ويقضي الأبنا الاربعة وقتا جيدا حتى تحول الأمر إلى كارثة عندما اختلت عجلة القيادة فجأة في يد الأب واصطدمت السيارة بشدة في الحاجز الخرساني وفي ثوان معدودة اصبحت كتلة من النيران وتعالت صرخات من بداخلها. 

السيارة بعد تفحمها 

نجح الابن الاكبر علي البالغ من العمر قرابة 19 عاما في الخروج من السيارة رغم الاصابات التي لحقت بها بمساعدة قائدي السيارات الذين توقفوا على الفور وحاول بمعاونتهم في اخراج باقي افراد اسرته الا ان النيران التي انتشرت بسرعة كبيرة والسيارة التي بدأت في الانفجار منعتهم من انقاذ الأرواح المحتجزة بداخلها لتنتهي حياة 5 أفراد من اسرة واحدة في لحظات خاطفة. 

تلقت ادارة النجدة بلاغا يفيد اشتعال النيران بسيارة ملاكي بالكيلو ٧ بطريق الواحات البحرية_الفرافرة وتفحم السيارة بالكامل  أسفر عن مصرع خمسة وهم الأب حمدى على حسين من الوادى الجديد50 سنه و زوجته عفاف صابر محمد علي46 سنه من الوادى الجديد والأبن عمر حمدى على 16سنة والأبنة فاطمة حمدى على 13 سنة والأبنة تسنيم حمدى على سنه وشهرين وإصابة الإبن على حمدي 19 سنة

السيارة عقب اطفائها 

 وعلي الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلي موقع الحادث وسيارات الحماية المدنية للسيطرة علي الحريق وتم نقل الجثث والمصاب إلي مستشفي الواحات البحرية وجار تحرير محضر بالواقعة لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

طريق الواحات البحرية الواحات النجدة اشتعال النيران بسيارة ملاكي زوجته و4 أبناء

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