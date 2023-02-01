موعد مباراة الأهلي القادمة أمام سياتل ساوندز والقنوات المفتوحه الناقلة

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية لمتابعة مباراة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي أمام سياتل ساوندز في إطار منافسات دور ربع نهائي كأس العالم للأندية يوم السبت المقبل .

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام سياتل ساوندز

وتقام مباراة الأهلي وسياتل ساوندز يوم السبت المقبل في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة .

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي القادمة



وأعلنت قناة "SSC" السعودية، عن نقلها لمباريات كأس العالم للأندية وأولها مباراة الأهلي وسياتل ساوندز، وأذاعت "SSC" لأول مرة البرومو الخاص بالإضافة لمنصة شاهد عبر الانترنت.

كما أعلنت قناة الرياضية المغربية، عن نقلها للبطولة عبر البث الأرضي، بصفتها التلفزيون الرسمي للبلد المُضيف.



تردد قناة SSC على نايل وعرب سات



تنقل قنوات SSC مباريات البطولة على نايل سات بتقنية HD، من خلال التردد 12523، والاستقطاب أفقي، ومعدل الترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 4\3.

وعلى عرب سات، التردد 12418، باستقطاب أفقي، ومعدل الترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 6\5.

تردد القناة المغربية



نشرت الصحف المغربية، ترددات القنوات الرياضية الناقلة لمباريات كاس العالم للاندية، وجاءت كالتالي: تردد القناة 12683، معدل الترميز: 27500، معدل الاستقطاب عمودي.

تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات، بتردد 11157، واستقطاب عمودي، ومعدل الترميز 27500.

وأحرز الأهلي الهدف الثالث في أوكلاند سيتي من عمر الشوط الثاني في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب استاد طنجة، ضمن الجولة الأولى لمنافسات كأس العالم للأندية.

وجاء هدف الأهلي الثالث في الدقيقة 86 ،بعد جملة رائعة تنتهي بتمريرة رائعة بالكعب من كهربا إلى تاو يسددها بيمناه من فوق حارس أوكلاند إلى داخل الشباك.



وافتتح الأهلي التهديف في الدقيقة 46 ،عن طريق حسين الشحات قبل نهاية الشوط الأول.

وأضاف الأهلي الهدف في الدقيقة 56 من تمريرة بينية من حمدي فتحي حاول مدافع أوكلاند التصدي لها لتمر من تحت قدمه وينفرد شريف بالمرمى ويسددها على يمين حارس أوكلاند داخل الشباك

وأهدر الأهلي فرصة هدف محقق في الدقيقة 6 بعد تمريرة طولية رائعة من علي معلول إلى محمد شريف الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء بعد انفراد تام ولكن مرت بجوار القائم الأيسر.

وسيطر أوكلاند سيتي على الكرة في وسط الملعب دون خطورة على المرمى.

وأرسل حمدي فتحي عرضية لـ حسين الشحات من ركلة ركنية من الطرف الأيمن بضربة رأسية لكن دفاع أوكلاند يبعد الكرة في الدقيقة 23.

وجاءت عرضية من محمد هاني تمر من فوق حارس أوكلاند تصل عند عبد القادر يراوغ لاعب أوكلاند بصورة رائعة ويرسلها عرضية يتصدى لها دفاع أوكلاند ثم مطالبة بركلة جزاء من قبل لاعبي الأهلي في الدقيقة 51.

ويشارك فريق الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي.

وجاء التشكيل كالتالي:



حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية وحسين الشحات وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وكهربا ومروان عطية وعلي لطفي وأفشة وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر وحمزة علاء ومحمد فخري ومحمد أشرف





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