بعثة الأهلي تعود إلى تطوان استعدادا لملاقاة سياتل الأمريكي بمونديال الأندية.. صور

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي العودة من جديد إلى تطوان لاستكمال تدريباته هناك استعدادا لمواجهة سياتل الأمريكي المقرر لها السبت المقبل في دور الــ8 لكأس العالم للأندية.

الفوز على أوكلاند



وحقق الفريق الأحمر فوزاً كبيراً على أوكلاند سيتي بطل نيوزيلندا بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية، التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية.

موقف الأهلي:

تأهل الفريق إلى الدور ربع النهائي لكأس العالم للأندية، ويضرب موعدًا مع سياتل ساوندرز الأمريكي بطل الكونكاكاف يوم السبت المقبل ٤ فبراير، ويتأهل الفائز من الفريقين لمواجهة ريال مدريد بطل أوروبا في الدور نصف النهائي للبطولة في الظهور الثامن للفريق بكأس العالم للأندية.



أهداف الأهلي:

تقدم حسين الشحات للأهلي من تصويبة صاروخية في الدقيقة ٤٥، وأضاف محمد شريف الهدف الثاني في الدقيقة ٥٦، وسجل البديل بيرسي تاو الهدف الثالث في الدقيقة ٨٦.

وقدم الأهلي عرضًا قويًّا وممتعًا، لا سيما في الشوط الثاني، والذي نجح خلاله الفريق في تسجيل هدفين وتوالت الفرص الضائعة.

الشوط الأول:

بدأ الأهلي المباراة بحماس ورغبة في الوصول إلى شباك أوكلاند، وكاد الفريق يهز شباك بطل نيوزيلندا في الدقيقة السادسة من تمريرة معلول إلى محمد شريف، الذي قابلها بباطن القدم، ولكن افتقدت الدقة وتخرج بجوار القائم.

تنظيم دفاعي وسط ملعب الأهلي لمواجهة اندفاع فريق أوكلاند في ظهوره الهجومي، وتحول هجومي سريع ومحاولات لاستغلال الأطراف والكرات العرضية عن طريق هاني ومعلول ورغبة من عبد القادر في المراوغة والاختراق من الجبهة اليسرى، ولكن بدون تهديد قوي لحارس أوكلاند.

هدوء نسبي بعد مرور ربع ساعة، وينجح ديانج في إفساد هجمة خطيرة لأوكلاند داخل منطقة الجزاء في الدقيقة ١٩ بتدخل قوي، ويستخلص الكرة ببراعة من أمام لاعبي أوكلاند.

ويتوالى حصول الفريق على الضربات الركنية، ولكن لم تستغل، ويلجأ حمدي فتحي إلى سلاح التصويب في الدقيقة ٢٤ وتمر الكرة أعلى العارضة.

يضغط الأهلي بكامل لاعبيه في منتصف ملعب الفريق النيوزيلندي، ويحاول عبد القادر من جديد استغلال التصويب من داخل منطقة الجزاء ولكن يتصدى الحارس للكرة.

يظهر أوكلاند في الهجوم عن طريق الجبهة اليسرى، وينجح هاني في إبعاد الكرة إلى ركنية، نفذت وأبعد الشناوي الكرة بقبضة اليد.

وينطلق محمد شريف في الهجوم في الدقيقة ٤٢ محاولًا الوصول إلى كرة طولية داخل منطقة الجزاء ولكن الحارس أقرب للكرة.

يقظة من الشناوي في الضربات الركنية لأوكلاند والذي يحاول لاعبوه اللعب مباشرة في المرمى، ويحول الكرة إلى ركنية.

ينجح الشحات في تسجيل الهدف الأول للأهلي من تصويبة صاروخية من أمام منطقة الجزاء تسكن شباك أوكلاند وتعلن عن تقدم الفريق في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول. ويطلق الحكم الصيني نينج ما، صافرة نهاية الشوط بتقدم الأهلي بهدف دون رد.

الشوط الثاني:

دخل الأهلي الشوط الثاني باحثًا عن تعزيز تقدمه، وواصل ضغطه الهجومي القوي، ويرسل الشحات تمريرة طولية لشريف والذي انطلق داخل منطقة الجزاء وأطلق تصويبة تصطدم بالقائم، قبل أن يتدخل الحكم ويحتسب تسللًا على اللاعب في الدقيقة ٥٠.

وبعد أقل من دقيقة يمر عبد القادر داخل منطقة الجزاء ويلعب عرضية تصطدم بيد مدافع أوكلاند، ويطالب لاعبو الأهلي باحتساب ضربة جزاء ولكن الحكم الصيني يطلب استمرار اللعب بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

استحواذ كامل للاعبي الأهلي على الكرة وانتشار جيد في الشق الهجومي، ويتلاعب عبد القادر بدفاع الفريق النيوزيلندي، ويحاول التمرير ولكن الدفاع يبعد الكرة.

يترجم شريف سيطرة الأهلي بهدف من تمريرة ضربت دفاع أوكلاند ويضع الكرة بقدمه اليمنى على يمين حارس الفريق النيوزيلندي في الدقيقة ٥٦، ويعزز تقدم الفريق.

تستمر محاولات الأهلي الهجومية ويلعب معلول عرضية وتمر الكرة خارج الملعب، وتتوالى الفرص الخطيرة للفريق عن طريق تمريرة من الشحات يقابلها شريف بتصويبة مباشرة تمر بجوار القائم.

تضيع فرصة جديدة للأهلي بعد تصويبة قوية من الشحات أبعدها الحارس، وتصل إلى عبد القادر يلعب عرضية يقابلها الشحات من جديد بتصويبة تصطدم بدفاع أوكلاند.

يدفع كولر بتغييرين في الدقيقة ٧٥ بنزول بيرسي تاو وطاهر محمد طاهر بدلًا من حسين الشحات وأحمد عبد القادر، وينجح حمدي فتحي في إبعاد كرة خطيرة من أمام مهاجم أوكلاند.

ويواصل كولر تغييراته بنزول مروان عطية ومحمود كهربا بدلًا من حمدي فتحي ومحمد شريف في الدقيقة ٨٠. يمر بيرسي تاو من الجبهة اليمنى ويطلق تصويبة تعلو العارضة. ويشارك محمد مجدي أفشة بدلًا من عمرو السولية في الدقيقة ٨٣.

وينجح بيرسي تاو في تسجيل الهدف الثالث للفريق في الدقيقة ٨٦ بـ«أسيست» عالمي من كهربا بكعب القدم ويضع اللاعب الجنوب إفريقي في مواجهة حارس أوكلاند والذي يسكن الكرة الشباك معلنًا عن تقدم الفريق بثلاثية.

يحتسب الحكم ضربة جزاء للأهلي بعد عرقلة مدافع أوكلاند لطاهر محمد في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، ويعود الحكم في قراره بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو ويحتسب خطأ للأهلي من خارج منطقة الجزاء ويشهر البطاقة الحمراء لمدافع أوكلاند ولكن لم تستغل.

ولم تشهد الدقائق الأخيرة أي تعديل في النتيجة، ويطلق الحكم الصيني نينج ما صافرة نهاية الشوط الثاني والمباراة بفوز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد.

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