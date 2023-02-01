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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

أنغام وهاني شاكر وصابر الرباعي.. شاهد 30 صورة لحفل تكريم صوت الأرض

حفل تكريم صوت الأرض
حفل تكريم صوت الأرض

لازال حفل تكريم صوت الأرض للموسيقار الراحل طلال مداح يستقبل العديد من المطربين لإحياء هذه الليلة التاريخية التي تضم مجموعة من أضخم نجوم الغناء على مستوى الوطن العربي بالرياض.

وشارك في الحفل حتى الآن عدد كبير من النجوم على رأسهم المطرب هاني شاكر وأنغام ونجوى كرم وصابر الرباعي وعبادي جوهر وعبدالمجيد عبدالله وعبدالله الرويشد ومحمد عبده وأخرون.

 

حفل ليلة صوت الأرض

كانت العاصمة السعودية الرياض شهدت على مدار الأيام الماضية وصول عدد من كبار نجوم الوطن العربي المشاركين بتكريم صوت الأرض، وحرصوا على مشاركة الأجواء في السعودية مع جمهورهم على مواقع التواصل الاجتماعي. 

المطربين المشاركين فى الحفل

ومن بين المطربين المشاركين صابر الرباعي، محمد عبده، اصالة، انغام، عبد المجيد عبد الله، عبد الله الرويشد، نبيل شعيل، عبادي الجوهر، أسماء لمنور، وغيرهم. 

على جانب اخر تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمحمد عبده وهو يتحدث عن الحفل والراحل طلال مداح وقال:" احنا جايين علشان هو يحتفي بينا ويكرمنا.

يشار إلى أن تذاكر حفل الاحتفاء بأعمال الموسيقار طلال مداح، على مسرح محمد عبده أرينا، في العاصمة السعودية الرياض، نفذت بعد ساعات من طرحها، وأعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام- عن نفاد التذاكر.

نبذة عن الراحل  طلال مداح 

ويعد طلال مداح أول فنان سعودي يسافر للخارج بهدف تسجيل أعماله الأصلية، وأول من سجل أسطوانات موسيقية في تلك الفترة، كما يمثل عميد الفنانين السعوديين في إحياء الحفلات الطربية داخل المملكة وخارجها .

ويمثل طلال مداح واحد ا من أبرز رواد الحداثة في الأغنية السعودية، ومن أوائل من أسهموا في نشرها خارج المملكة، حيث غنى في العديد من المدن حول العالم مثل باريس ولندن . 

وخاض طلال مداح تجارب عديدة مع مغنين عرب وسعوديين أبرز هم عبادي الجوهر، وعبدالكريم عبدالقادر، وعتاب، وفايزة أحمد، وسميرة توفيق، وذكرى، وسميرة سعيد، ونجاح سلام، وغيرهم، إضافة إلى الأعمال التي جمعته بموسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، وبليغ حمدي، ومحمد الموجي.

وأسهم الراحل طلال مداح في نقل عدد من الأسماء الفنية الصاعدة إلى المسارح والمنصات الغنائية الكبرى، وتضم تلك القائمة مجموعة من الفنانين والملحنين والموزعين الموسيقيين، وأسهم في مسيرته بدعم أصوات عربية، مثل سميرة سعيد، وعلي عبد الكريم، ومحمد عمر، بالإضافة للأصوات الشابة في مرحلة الثمانينيات ، مثل عبد المجيد عبدالله، ورابح صقر، وراشد الماجد .

كان طلال مداح أول من قاد اكتشاف الأصوات النسائية داخل المملكة، ومنها: ابتسام لطفي وعتاب. 

وسجلت الرحلة الفنية المميزة لطلال مداح تعاونه مع عدد من أرباب الفن والموسيقى، أشهرهم الموسيقار محمد عبدالوهاب ، والملحن محمد الموجي، و بليغ حمدي، والملحن جمال سالمة.

طلال مداح تكريم صوت الأرض حفل تكريم صوت الأرض

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