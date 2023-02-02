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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يمنع الجسم من امتصاص الحديد..تناول الشاى مع المكسرات يصيبك بهذه الأمراض.. احذرها

صدى البلد

الشاي من المشروبات الشائعة المحببة لدي كثيرون، نظرًا لاحتوائه على عدد من الفوائد الصحية، التي تساعدهم على زيادة اليقظة، وتزويد الجسم بالطاقة، وتقوية المناعة، وغيرها من الفوائد الأخرى.

و وفقًا لموقع "timesnownews"، نقدم لك فى هذا التقرير بعض الاطعمة التى يجب الابتعاد عنها مع الشاى .

1_الشاي بالليمون من المشروبات المفضلة لدى كثيرون، لكنه يسبب الحموضة والتجشؤ والارتجاع الحمضي، خاصةً عند تناوله صباحًا.

2_من أفضل التوابل التي تساعد في الحفاظ على صحتك ولياقتك، ومع ذلك، فإن تناول شاي الكركم يسبب عسر الهضم الشديد وحرقة المعدة ، حيث أن المركبات الموجودة في الكركم تهيج بطانة المعدة.

3_لا يفضل تناول الأطعمة الغنية بالحديد، مثل الخضروات الورقية والحبوب والعدس والحبوب أثناء تناول كوب ساخن من الشاي، نظرًا لأنه غني بالعفص والأكسالات، ما يمنع الجسم من امتصاص الحديد الموجود في هذه الأطعمة.

4_الشاي غني بمادة التانينات، التي تتداخل مع الحديد الموجود في المكسرات، حيث تمنع الجسم من امتصاص العناصر الغذائية.

 

 

حرقة المعدة الشاي أضرار الشاي الشاى مع المكسرات

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