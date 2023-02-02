مدير مركز الدراسات الاقتصادية: أتوقع زيادة الطلب على الدولار

قال عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن مستوى رفع الفائدة في أمريكا خلال عام 2022 اتخذ وتيرة سريعة وكبير، حتى وصل إلى 4.5%، متابعا: سعر الفائدة من الفيدرالي الأمريكي اليوم أصبح يصل إلى 4,75 .

وأضاف "عبد المنعم السيد" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن قرار رفع سعر الفائدة كان متوقع ومعلن، حيث أعلن البنك الفيدرالي عن رفع سعر الفائدة في النصف الاول من 2023، منوها بأن الولايات المتحدة تستهدف الآن لـ خفض معدل التضخم .

واسترسل: هناك ما يعرف بـ "حرب العملات"، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى أن تجعل الدولار العملة رقم واحد والأساسية على مستوى العالم.

وأكمل: من المتوقع أن يكون هناك زيادة طلب على الدولار بعد رفع سعر الفائدة.