عبد المنعم: الفوز على أوكلاند هديتنا للجماهير.. ونتطلع لإنجاز كبير في المغرب

أكد محمد عبد المنعم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن الفريق حقق فوزًا مهمًّا على أوكلاند سيتي النيوزيلندي في أولى مباريات الفريق ببطولة كأس العالم للأندية، التي تقام في المغرب.

وأوضح أن الفريق حقق ضربة بداية قوية في البطولة، وقال إن الفوز هدية لجماهير الأهلي التي ساندت الفريق ودعمته بقوة خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن الفريق قدم أداءً مميزًا للغاية بعد أن درس أوكلاند بشكل جيد، وأن لكل مباراة حساباتها الخاصة بها، ولهذا سوف يستعد الفريق بشكل مناسب لمواجهة الدور المقبل.

وأضاف عبد المنعم أن الأهلي يتطلع إلى تحقيق إنجاز كبير في المونديال، وأن الجميع في حالة تركيز شديدة لتحقيق أفضل ما يمكن خلال البطولة.

وكانت بعثة الفريق قد حرصت على الاحتفال بعيد ميلاد عبد المنعم عقب العودة إلى فندق الإقامة بعد الفوز على أوكلاند بثلاثية نظيفة في افتتاح مشوار الأهلي في المونديال.

