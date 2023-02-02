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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة العريش: كلية الاستزراع المائي والمصايد البحرية تطبق برنامجًا فريدًا في مصر

برامج تدربب ميداني
برامج تدربب ميداني علي الأحواض السمكية

اكد الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش محافظة شمال سيناء،  أن كلية الاستزراع المائي والمصايد البحرية بجامعة العريش ،  تدرس برنامج تكنولوجيا المصايد البحرية ويعتبر أول برنامج فريد من نوعه فى مصر والشرق الأوسط.. حيث يشمل تدريب الطلاب علي الصيد بالمياه الإقليمية وأعالي البحار وأيضًا السلامة البحرية.

وقال ان الكلية تمنح  الطلاب بكالوريوس علوم الاستزراع المائي والمصايد البحرية فى البرامج الاتية: (برنامج تكنولوجيا الاستزراع البحري، برنامج تكنولوجيا المصايد البحرية، برنامج تصنيع المنتجات البحرية، برنامج ادارة الموارد السمكية).

 

لوائح المنظمة البحرية 

 

واكد الدمرداش   على أنه  يتم اعداد الطلاب طبقـًا للوائح المنظمة البحرية الدولية "IMO"، ومنظمة العمل الدولية "ILO"، ومنظمة الأغذية والزراعـة "FAO" بما يـؤدى إلى إمكانية حصول الخريجين على جواز بحري بعد اجتيازه للدورات الحتمية المطلوبة.

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