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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

بث مباشر..الأرض على موعد الليلة مع ظهور مذنب يوم القيامة..وما علاقته بالقرآن؟

مذنب يوم القيامة
مذنب يوم القيامة

يترقب العالم أجمع الليلة ظهور المذنب الاخضر، والذي عرفه البعض باسم مذنب يوم القيامة ، والمحدد له يومي 1 و 2 فبراير الحالي، حيث يظهر البعض مخاوف واسعة بسبب زائر الارض الذي لم يظهر منذ اكثر من 50 الف سنة. 
 

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وربط البعض مخاوفه من ظهور المذنب برقم 50 الف والذي ذكر في القران الكريم في قول الله سبحانه وتعالى "تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة"، أي يوم القيامة.

وقد اكتشف الباحثون في منشأة "Zwicky Transient" الفلكية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية المذنب "C/2022 E3 (ZTF)" في مارس من عام 2022، وحظي بلقب "المذنب الأخضر" بسبب وهجه، ويظن العلماء أنه يأتي من سحابة أورط، وهي مجموعة من الأجسام الجلدية، يعتقد أنها تقع في الجزء الخارجي من المجموعة الشمسية.

وبحسب تقرير صحيفة "ذا جارديان" البريطانية، أن المشاهدة الأخيرة للمذنب من الأرض كانت في العصر الحجري، وأنها من المؤكد أنها لفتت أنظار البشر البدائيين نحو السماء.

ورغم أن المذنبات قد لا تظهر عادة بالعين المجردة، فإن الكثيرين أكدوا رؤيتهم للمذنب مع غياب ضوء القمر، ومن المرجح أن تبلغ فرص مشاهدته ذروتها مع اقترابه أكثر إلى الأرض يومي الأربعاء والخميس، حيث سيبعد حوالي 0.28 وحدة فلكية (حوالي 42 مليون كلم) عن كوكبنا.


افضل وقت لمشاهدة مذنب يوم القيامة
 

وقال العلماء ان أفضل وقت لمشاهدة المذنب سيكون بعد منتصف الليل، حين يبلغ أعلى نقطة في السماء، وسيتحرك بشكل ملحوظ نحو مجموعة الثور خلال الليلة الحالية والليلة المقبلة.

 

ونوه العالم بأن العديد من التطبيقات المتخصصة بالرصد الفضائي يمكنها أن تساعد في تحديد موقع المذنب، بالاستعانة بمنظار أو تلسكوب صغير، "وإن كنت محظوظًا وكان محيطك مظلمًا قد تتمكن من مشاهدة واحد من أزياله الطويلة".

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