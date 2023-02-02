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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إخواتي.. تعليق ساخر من حسين الشحات بعد تساويه مع ميسي ورونالدو بالمونديال

صدى البلد

علق لاعب النادي الأهلي، حسين الشحات، على تسجيله أهداف في ثلاث نسخ مختلفة من مونديال كأس العالم، وتساويه مع كبار نجوم كرة القدم. 

وكتب عبر حسابه على تويتر، مشيراً إلي ميسي ورونالدو وجاريث بيل: “اخواتي😂”.

وكتب ايضاً حسين الشحات عبر انستجرام: “الحمد لله بداية جديدة لنا سعيد بأن أكون أول لاعب عربي وافريقي يسجل في ثلاث نسخ ويوضع اسمي وسط الكبار ولكن الاهلي هو الكبير والاهم الان نستعد للقادم جئنا هنا لما هو أكبر بكثير”. 

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا كبيرًا على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت اليوم في افتتاح مشوار الأهلي في مونديال الأندية.

وسجل حسين الشحات الهدف الأول للأهلي ليعادل بهذا الهدف أرقام ليونيل ميسي وجاريث بيل وكريستيانو رونالدو، بعدما نجح الشحات في التسجيل في ثلاث نسخ مختلفة في بطولة كأس العالم للأندية، وهو نفس ما حققه ليونيل ميسي في ثلاث مشاركات مع نادي برشلونة أعوام 2009، و2011، و2015، وجاريث بيل الويلزي مع ريال مدريد الإسباني أعوام 2014، و2017، و2018.

لكن ينفرد حسين الشحات مع كريستيانو رونالدو بالتهديف في ثلاث نسخ مختلفة مع فريقين مختلفين، فقد أحرز كريستيانو رونالدو هدفًا مع مانشستر يونايتد الإنجليزي في نسخة البطولة عام 2008، وأضاف هدفين آخرين مع ريال مدريد الإسباني في نسختي البطولة عامي 2016، و2017، بينما أحرز حسين الشحات أهدافه الثلاثة بواقع هدف مع العين الإماراتي خلال مشاركته في نسخة البطولة عام 2018، وسجل هدفين مع الأهلي حتى الآن بواقع هدف في نسخة البطولة عام 2021 وهدف في النسخة الحالية.

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