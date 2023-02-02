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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بـ5 جنيهات.. طريقة عمل مربى اليوسفي والبرتقال

صدى البلد

ينتشر اليوسفي بشكل كبير في الأسواق ويعد من ارخص الفواكة بالشتاء ولذلك نقدم لكي  طريقة عمل مربي اليوسفى  
المكونات :
قشر 1/2 كيلو من اليوسفي .
كيلو يوسفي معصور باليد ، و مستخرج  منه العصير و اللب .
1/2 كوب عصير ليمون .
600 جم سكر .
 ( حسب الرغبة ) : أعواد قرنفل ، نجمة الينسون ، قرنفل حب .
 اما عن طريقة عمل مربي البرتقال :
يغلي القشر جيدا مع تغيير الماء علي الأقل 3 مرات ، للتخلص من طعم القشر المر .
يصفي القشر جيدا ، و ينقل لوعاء كبير لتحضير المربي ، و يضاف له العصير و السكر ..
يغلي الخليط ، و يترك علي نار هادئة حتي يتكثف العصير ، و يصبح القشر شفاف .
يرفع الخليط من علي النار ، و يترك ليله كامله ، و في اليوم التالي يضاف الجيلي ، و يترك الخليط يغلي حتي يتكثف .
يرفع من علي النار ، و يعبأ في برطمانات معقمة

البرتقال مربى اليوسفي طريقة عمل مربى مربى البرتقال مربى

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