ينتشر اليوسفي بشكل كبير في الأسواق ويعد من ارخص الفواكة بالشتاء ولذلك نقدم لكي طريقة عمل مربي اليوسفى
المكونات :
قشر 1/2 كيلو من اليوسفي .
كيلو يوسفي معصور باليد ، و مستخرج منه العصير و اللب .
1/2 كوب عصير ليمون .
600 جم سكر .
( حسب الرغبة ) : أعواد قرنفل ، نجمة الينسون ، قرنفل حب .
اما عن طريقة عمل مربي البرتقال :
يغلي القشر جيدا مع تغيير الماء علي الأقل 3 مرات ، للتخلص من طعم القشر المر .
يصفي القشر جيدا ، و ينقل لوعاء كبير لتحضير المربي ، و يضاف له العصير و السكر ..
يغلي الخليط ، و يترك علي نار هادئة حتي يتكثف العصير ، و يصبح القشر شفاف .
يرفع الخليط من علي النار ، و يترك ليله كامله ، و في اليوم التالي يضاف الجيلي ، و يترك الخليط يغلي حتي يتكثف .
يرفع من علي النار ، و يعبأ في برطمانات معقمة
بـ5 جنيهات.. طريقة عمل مربى اليوسفي والبرتقال
ينتشر اليوسفي بشكل كبير في الأسواق ويعد من ارخص الفواكة بالشتاء ولذلك نقدم لكي طريقة عمل مربي اليوسفى