عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الفلبين تسمح لأمريكا باستخدام 4 من قواعدها العسكرية

صدى البلد

أعلنت وزارة الدفاع الفلبينية، الخميس، التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة يسمح للجيش الأمريكي باستخدام 4 من قواعدها العسكرية.

وكانت وسائل إعلام أمريكية ذكرت في وقت سابق، أن وزارة الدفاع الأمريكية كانت تتفاوض مع الفلبين من أجل تأمين الاتفاق الذي سينقل مجموعات من القوات الأميركية إلى مواقع في الفلبين.

وتُعد الفلبين حليفة للولايات المتحدة بموجب معاهدة عام 1951، واستضافت تواجدًا أمريكيًا هائلاً بعد الحرب العالمية الثانية، وشمل هذا التواجد اثنين من أكبر المنشآت العسكرية الخارجية.

ولكن هذا التواجد انتهى في عام 1991، عندما أجبر مجلس الشيوخ الفلبيني، الأمريكيين على التنازل عن جميع القواعد الأميركية للفلبين، مؤكدًا أن التواجد الأمريكي ينتهك سيادة البلاد.

وتستطيع الولايات المتحدة استخدام 4 قواعد جوية وقاعدة عسكرية في الفلبين بموجب اتفاقية "التعاون الدفاعي المعزز" الموقعة في عام 2014، والتي تسمح للجيش الأمريكي بتنفيذ عمليات في المواقع المتفق عليها. ولا تتواجد أي قاعدة من القواعد الخمس في لوزون.  

لويد أوستن يصل إلى الفلبين لإجراء محادثات حول نشر القوات الأمريكية

حرب بحر الصين الجنوبي.. رئيس الفلبين يحذر من كارثة تهدد العالم بأسره

توسع عسكري أمريكي

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، عن مسؤولين أمريكيين وفلبينيين قولهم إن الخطوة تعكس قلق الحلفاء من الوضع الأمني المحفوف بالمخاطر في المنطقة، والرغبة في تعزيز التحالفات مع الولايات المتحدة.

وأضافت الصحيفة أن التوسع الأمريكي يتضمن إمكانية الوصول إلى القواعد العسكرية الفلبينية، ويُرجح أن يكون من بينها قاعدتان في جزيرة لوزون الشمالية.

وناقش مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، الأمر مع وزير الداخلية الفلبيني، إدواردو أنيو، هذا الشهر، في إطار جهود البيت الأبيض لتعزيز التعاون مع حلفاء الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وفقاً لمسؤول أميركي.

وقال مسؤول فلبيني إن زيادة التعاون العسكري مع الولايات المتحدة "تبشر بالخير بالنسبة لوضعنا الدفاعي"، وشدد على أن سعي الفلبين إلى تعزيز أمنها "لا يستهدف أي دولة بعينها".

 

 

بحر الصين الجنوبي الحرب العالمية الثانية وزارة الدفاع الأمريكية وزارة الدفاع الولايات المتحدة أمريكا واشنطن الصين مجلس الشيوخ الأمريكيين الهند الفلبين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة بدأت.. ماذا ينتظر مصر الـ 48 ساعة المقبلة بشأن الطقس؟

عيار 21 يفقد 220 جنيها دفعة واحدة|الذهب يتراجع بقوة قبل اجتماع البنك المركزي

خطاب رسمي خلال ساعات | ميدو يعلن خبرا سارا لجماهير الزمالك

قرار عاجل من اللجنة الطبية الخاصة بكأس العالم بشأن ديانج وحسين الشحات

يا كهربا يا بن اللاعيبة..إبراهيم فايق: الهدف الثالث فى أوكلاند سيتي يتدرس

خالد الغندور يفاجئ جمهور الأهلي بتصرّف لافت قبل مباراة كأس العالم للأندية

الفيفا يحسم.. تعليق صادم من خالد الغندور على أزمة قيد لاعبي الزمالك

حسين الشحات | رد فعل الفيفا بعد ثلاثية الأهلي في أوكلاند سيتي

موضوعات متعلقة

لويد أوستن يصل إلى الفلبين لإجراء محادثات حول نشر القوات الأمريكية

حرب بحر الصين الجنوبي.. رئيس الفلبين يحذر من كارثة تهدد العالم بأسره

الفلبين تحظر الرحلات الجوية من مانيلا وإليها لسبب مفاجئ

ترشيحاتنا

بنتصل عشوائي بالناس.. حبس عصابة النصب الإلكتروني

مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 بعد رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة|تفاصيل

دعاء التحصين اليومي.. اصرف الشر والأذى بأقوى الأدعية

خايفين من اللي جاي..هذه الأبراج تقلق من المستقبل

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 2 فبراير

بسبب ضربة جزاء..التعدي على شاب وإصابته بـ 70 غرزة فى الوجه ببنها|شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مريم أوزرلي تتألق بفستان لافت في جلسة تصوير جديدة

نجوى كرم تبرز رشاقتها بإطلالة ساحرة| شاهد

أحلى حاجة هتشوفها النهارده..أب يلتقط صورا من كل الزوايا لابنته في سعادة..فيديو

مليئة بالطعام منذ 5000 عام..الكشف عن حانة قد تعيد كتابة تاريخ العراق

فيديو

ناقد رياضى يوضح.. دور سافيو في عدم انضمام سوزا البرازيلي للأهلي/ فيديو جراف

احتفلت بدوري الزمالك .. أحمد موسى يشيد بالخطيب وثلاثية الأهلي في مونديال الأندية

حريق مستشفى النور المحمدي بالمطرية.. ننشر التفاصيل الكاملة للحادث وعدد الوفيات|تغطية خاصة

محامي شيرين عبدالوهاب يكشف حقيقة انتقالها للإقامة في لبنان / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

اﻟﻤﺰﻳﺪ