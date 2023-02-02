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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حفاظا على حياة المواطنين.. محافظ القليوبية يُتابع رصف طريق سندنهور كفر العرب

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تابع عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أعمال الرصف النهائية لطريق سندنهور كفر العرب بمركز بنها، وذلك ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق وتيسير حركة المرور أمام المارة من المواطنين والحد من وقوع الحوادث.

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وتابع المحافظ أعمال الرصف الجارية على أرض الواقع بطريق سندنهور كفر العرب، والتي تتم تحت إشراف مديرية الطرق بالقليوبية من الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2022 - 2023، وقد تمت الأعمال على جزءين، الجزء الأول بدايةً من نفق سندنهور الطريق الزراعي وحتى مدخل قرية فرسيس، إذ تم توريد طبقة الأساس بسمك 20 سم بطول حوالي 2000م ومتوسط عرض 8م تقريباً، وتم رش طبقة الـ moc، وتم  وضع الطبقة الرابطة بطول الطريق، أما الجزء الثاني ويبدأ من  مدخل القرية بطول حوالي 200 م ومتوسط عرض 8 م، وتم توريد طبقه الأساس ورش طبقة الـ moc، والطبقة الرابطة. 

وبالنسبة لبداية الطريق من كوبري كفر العرب حتى نفق سندنهور الطريق الزراعي بطول حوالي 3.5 كم، تم رش طبقة الـ rc، ووضع الطبقة السطحية بطول 2700 متر، وجار استكمال باقي الطول بالطبقة السطحية النهائية.

وشددَّ "الهجان" على ضرورة مراعاة المواصفات الفنية المُتعارف عليها في أعمال الرصف، بالإضافة إلى ضرورة رفع مطابق الصرف لتتناسب مع مستوى الرصف، علاوة على مراعاة القطعات في الأسفلت بعرض الطريق وتسويتها لعدم حدوث تمويجات بالأسفلت ومراعاة الميول بالطريق لعدم تراكم مياه الأمطار بالطريق.

ووجه محافظ القليوبية رؤساء المراكز والمُدن والأحياء بتكثيف التواجد الميداني لمتابعة خطة الرصف على مستوى المحافظة مع ضرورة بذل مزيد من الجهد والتواصل مع الشركات المُنفذة لتقديم التيسيرات اللازمة وتحقيق معدلات إنجاز فعلية، كون قطاع الطرق أحد المحاور الرئيسية للتنمية المستدامة والمساهمة في تسهيل الحركة المرورية والتُجارية بالمحافظة بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لمواطني القليوبية.

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