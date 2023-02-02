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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تقرير يكشف توقعات أسعار الذهب عالمياً وفي مصر بعد رفع الفائدة الأمريكية

صدى البلد

واصلت أسعار الذهب تحقيق مكاسبها اليوم الخميس في التداولات العالمية لتصل إلى أعلى مستوياتها في أكثر من تسعة أشهر، بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وفق تقرير جولد بيليون لرصد حركة المعدن النفس، وارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.3% إلى 1955 دولار للأوقية، وقت كتابة هذا التقرير، ليسجل أعلى مستوياته منذ أبريل 2022.

وقدم بنك الاحتياطي الفيدرالي زيادة في سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية امس الأربعاء بعد عام من الزيادات الكبيرة. ومع ذلك ، حذر جيروم بأول رئيس الاحتياطي الفيدرالي من مزيد من تشديد السياسة النقدية، ومشيرا أيضا إلى التقدم الذي تم في خفض التضخم الذي قال إنه في مراحله الأولى.

على الرغم من أن بأول قال إن رفع أسعار الفائدة قد يستمر، إلا أن السوق تتوقع ألا يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي عنيفا بعد الآن، مما يدعم الذهب، ومع ذلك ، سنرى قريبا بعض عمليات جني الأرباح وسيستمر الذهب في مواجهة مقاومة عند مستوى 1960 دولار، بحسب gold Bullion، ومن الآن فصاعدا، سيركز متداولون الذهب على البيانات الاقتصادية وتعليقات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي للحصول على مزيد من الإشارات على مسار السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الأمريكي.

وقال التقرير الفني الصادر من جولد بيليون، إن الذهب يميل إلى الاستفادة في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، لأنه يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا، كما إنه إذا كان هناك المزيد من الدلائل على تباطؤ الاقتصاد الأمريكي واستمر بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة ، فإن طلب المستثمرين على الذهب سيرتفع.

في غضون ذلك ، من المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في وقت لاحق من اليوم، في نفس السياق انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.02%، وضعف الدولار يجعل السبائك المسعرة بالدولار أكثر جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

أسعار الذهب في مصر

ارتفعت أسعار الذهب اليوم متأثرة بمكاسب الذهب عالميا ليكمل الذهب محليا مكاسبه التي حققها خلال تداولات أمس، ويتداول الذهب عيار 21 الأوسع انتشارا عند مستوى 1760 بمكاسب 10 جنيه عن إغلاق يوم أمس، في الوقت ذاته تباين سعر صرف الدولار أمام الجنيه ليظل فوق مستوى 30 جنيه ويسجل 30.25 جنيه مقابل الدولار وقت كتابة التقرير

وتترقب أسواق الذهب محليا أسعار الفائدة من البنك المركزي المصري اليوم، وسط توقعات بالمزيد من رفع الفائدة، في الوقت ذاته انتشرت تكهنات بطرح البنوك شهادات بعائد أعلى من 25% وهو ما أثار بعض الترقب والجدل في أسواق الذهب في مصر

 ولكننا نرى صعوبة طرح تلك الشهادات حتى في حالة رفع الفائدة في مصر من جانب البنك المركزي المصري، حيث أن الشهادات البنكية ذات 25% تقدم مسبقا 4% كفائدة موجبة أو حقيقية لحاملها ، يتم حساب الفائدة الحقيقية عن طريق طرح فائدة الشهادات من معدل التضخم، ناهيك عن حصيلة الشهادات البنكية ذات العائد 25% الضخمة التي قدرت ب 500 مليار جنيه في بنكي الأهلي ومصر فقط حسب تصريحات يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري في مداخلة تلفزيونية يوم الثلاثاء الماضي.
 

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