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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصلاح خط الصرف الصحي بطريق كوم أبو راضي في بنى سويف

ديوان عام محافظة
ديوان عام محافظة بني سويف

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى شمال محافظة بنى سويف برئاسة حمادة راضي، الإجراءات الفنية المنفذة من قبل قطاع الصرف الصحي بفرع الشركة القابضة بالتعاون والتنسيق مع الوحدة المحلية حيال كسر بخط طرد الصرف الصحي لمدينة الواسطى المتجه لمحطة معالجة الصرف الصحي بكوم أبو راضي.

و تم تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس المركز وبمشاركة المختصين من الأزمات والصيانة بالوحدة المحلية وشركة المياه ورئيس قرية إنفسط لمتابعة أعمال الإصلاح على أرض الواقع.

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حيث تم غلق محابس الخط، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحقيق السيولة المرورية بمحيط أعمال الإصلاح، حتى انتهت أعمال الصيانة اللازمة، والتأكد من سلامة خط الطرد وجاهزيته، وتم إعادة تشغيل محطات رفع الصرف الصحي ومحطة المعالجة.

من جانبه كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف رؤساء الوحدات المحلية والقطاعات الخدمية، بضرورة الاهتمام بشكاوى المواطنين، وفحص متطلبات القرى، وخاصة ما يتعلق منها بالاحتياجات اليومية المستمرة، وإزالة أسبابها، والعمل على تحقيق أفضل استجابات ممكنة، وهذا ما ساهم في تحسين معدلات الإنجاز وتطور مستويات الأداء كما ونوعا

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