الزمالك يبدأ بتجهيز المثلوثي استعدادا لمواجهة بطل الجزائر بدوري أبطال أفريقيا

كشف مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن البدء بتجهيز حمزة المثلوثي، الظهير الأيمن للفريق.

يأتي هذا من أجل اللحاق بمباراة شباب بلوزداد الجزائري المقرر إقامتها يوم 10 فبراير الجاري، على ستاد القاهرة في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا

الجدير بالذكر أن حمزة المثلوثي يعاني من إصابة بمزق في عضلة السمانة تسببت في غيابه عن الفريق في الفترة الماضية، وسيغيب عن لقاء فاركو المقبل في الدوري.

وحصل مجلس إدارة نادي الزمالك، على موافقة ستاد القاهرة لاستضافة المباراة المرتقبة أمام شباب بلوزداد الجزائري.

وتقرر إسناد إدارة المباراة لطاقم تحكيم سنغالي يتكون من إيسي إس واي حكم ساحة و الحاجي مالك سامبا ونوها بانجورا مساعدين و أدالبرت ضيوف حكم رابع.

ويواصل الفريق الأبيض تدريباته اليوم استعدادا لمباراة فاركو المقرر لها يوم الإثنين المقبل في إطار مباريات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.