أخبار التعليم| أبرزها تنظيم الوقت.. خبير يضع روشتة الاستعداد للفصل الدراسي الثاني.. المدارس ماغلطتش| وحسم جدل تغيير نظام توزيع درجات الترم الأول

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

طلاب جامعة عين شمس يبدأون الإجازة بالمشاركة في مشروع "ابدأ حلمك..السينما بين إيديك"

افتتح الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب مشروع الورشة السينمائية ( ابدأ حلمك.. السينما بين إيديك)، والذي تستضيفه جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني و تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بوزارة الثقافة تحت إشراف الأستاذ تامر عبد المنعم مدير عام الثقافة السينمائية بالتعاون مع أسرة من أجل مصر المركزية بجامعة عين شمس تحت إشراف الدكتور حاتم ربيع رائد أسرة من أجل مصر .

حقوق عين شمس تعلن جدول الفصل الدراسي الثاني .. صور

بدأت عدد من كليات جامعة عين شمس، الاستعدادات للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022 - 2023، وفى هذا السياق أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس جدول الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022 – 2023، لمختلف الأقسام.

كلية النانو تكنولوجي تنظم دورة تدريبية في الترميم والصيانة للطلاب والخريجين

تنظم كلية النانو تكنولوجي للدراسات العليا، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة رباب محمود الشريف، عميدة الكلية، دورة تدريبية للطلاب والخريجين خلال فترة إجازة نصف العام الدراسي بعنوان "تحضير وتوصيف المواد النانومترية ومتراكباتها لتطبيقها فى مجال الترميم والصيانة"، وذلك بمقر الكلية بفرع الجامعة بالشيخ زايد.

فريق طبي بجامعة حلوان ينجح في استئصال ورم سرطاني من المريء بالمنظار

قام فريق المناظير التداخلية بجامعة حلوان بمستشفى بدر كلية الطب باستئصال ورم سرطاني سطحي من أسفل المريء وممتد للمعدة من خلال المنظار الباطني بدون جراحة، مع تجنب استئصال المريء في عملية ناجحة بالمستشفى.

هندسة جامعة عين شمس تستقبل جامعة الطفل

استقبلت كلية الهندسة جامعة عين شمس برئاسة الدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة، الدكتور أحمد الصباغ وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع طلاب جامعة الطفل، بتنسيق الدكتور علي نبيه البحراوي الأستاذ بقسم الري والهيدروليكا، والدكتور عادل بدوي الشباسي الأستاذ بقسم هندسة الإنتاج.

"تمريض حلوان" تعقد برنامجا تدريبيا لتنمية مهارات الدارسين الكبار بفصول محو الأمية

يواصل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان، آليات تأهيل وتدريب الطلاب والطالبات بالكليات المشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف عام الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين المنسق والمشرف العام على المشروع القومي لمحو الأمية على مستوى جامعة حلوان وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا.

مستشفيات طب عين شمس بين أفضل 100 عالمياً

أعلن الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس حصول مستشفيات كلية الطب على الترتيب رقم ٤٥ بين أفضل ١٠٠ مستشفى حول العالم وفق تصنيف Brand Finance AMCs الأمريكي والذي تضمن عدداً من المؤشرات منها علاج المرضى ، البحث العلمي ، فئات التدريس ، السمعة " وهي مؤشرات يتم تطبيقها محليًا وعالميًا.

المجلس الأعلى للجامعات يطلق الموقع الإلكتروني للبنك القومي للمعامل والأجهزة العلمية

أطلق المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الموقع الإلكتروني للبنك القومي للمعامل والأجهزة العلمية؛ الذي يتميز بإمكانية تسجيل وتحديث بيانات المعامل والأجهزة الموجودة بالجامعات المصرية، وربطها بقاعدة بيانات البنك القومي للمعامل والأجهزة العلمية، وكذلك التصفح والبحث عن الأجهزة العلمية وخصائصها وأماكن تواجدها على مستوى الجامعات المصرية، بالإضافة إلى التعرف على تكلفة الخدمة التي يقدمها الجهاز البحثي، علاوة على وجود لوحة تحكم Dashboard، وإمكانية استخراج التقارير الإحصائية اللازمة لمُتخذي القرار بالجامعات المصرية.

رضا حجازي: تسليم العمل للفائزين بمسابقة 30 ألف معلم أول الترم الثاني

يعقد الآن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مؤتمرا صحفياً بمقر وزارته للإعلان عن أحدث الأخبار والقرارات التعليمية.

خبير تربوي يوضح كيفية الاستغلال الأمثل لأوقات فراغ الطلاب خلال إجازة نصف العام

مع بدء فترة الإجازة للمدارس والجامعات، يبدأ أولياء الأمور التفكير في كيفية الاستثمار الأمثل لأوقات لأبنائهم الطلاب، والبحث عن الحلول التي يمكن أن تلبي احتياجات الطلاب وتتماشى مع ظروف الأسر في نفس الوقت.

وزير التعليم يعلن إجراءات عاجلة لزيادة الانضباط بالمدارس في الترم الثاني

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن متابعة الموجهين والإدارات مهم جدا فى تنفيذ عامل الانضباط وحضور الطلاب للمدارس.

المدارس ماغلطتش| وزير التعليم يحسم جدل تغيير نظام توزيع درجات الترم الأول

علق الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم على الجدل المثار بشأن قيام بعض المدارس بتغيير نظام توزيع الدرجات في امتحانات الترم الاول

وزير التعليم رئيسا لـ امتحانات الثانوية العامة 2023.. اعرف موعد إعلان الجدول

أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم أنه وقع قرارا وزارياً بشأن الاستعداد لـ امتحانات الثانوية العامة 2023

وزير التعليم يكشف تفاصيل وأسعار مجموعات الدعم الجديدة في المدارس

قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مجموعات الدعم المدرسية اختيارية للطلاب.

أبرزها تنظيم الوقت.. خبير تعليم يضع روشتة الاستعداد للفصل الدراسي الثاني

أكدت الدكتورة سامية خضر، الخبير التربوي أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن وزارة التربية والتعليم، تتبع أعلى النظم العالمية للمساعدة على تنظيم الوقت وجمع أكبر قدر من تنمية مهارات الطلاب خلال إجازة نصف العام الدراسي وقبل بدء الدراسة في الترم الثاني.

وزير التعليم: رخصة مزاولة المهنة ستعيد للمعلم كرامته ووضعه الاجتماعي

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة مهتمة جدا بمنح المعلمين رخصة مزاولة المهنة.

منح أمريكية للباحثين عبر مركز التميز في الطاقة بـ جامعة عين شمس

يقوم مركز التميز في الطاقة في مصر والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومن خلال برنامج البحوث والتبادل المعرفي وهو أحد برامج المركز الذي يتم تنفيذه من قبل جامعة ولاية أريزونا الأمريكية والواقع داخل جامعة عين شمس بكلية الهندسة وبالشراكة مع جامعات عين شمس والمنصورة وأسوان، بتلقي البحوث التطبيقية المبتكرة والتي تلبي احتياجات قطاع الطاقة في مصر، حيث تقدم البحوث المقترحة حتي موعدها النهائي وهو 10 فبراير.

إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الازهرية للفصل الدراسي الاول بشمال سيناء

أعلنت المنطقة الازهريه بمحافظة شمال سيناء، نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الازهريه للفصل الدراسي الاول،وذلك بعد اعتمادها من فضيلة الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف ، نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية بمحافظة شمال سيناء، للفصل الدراسي الأول العام الحالي ٢٠٢٢م/٢٠٢٣م.

رئيس جامعة القاهرة يهنئ أحمد طه لتولي رئاسة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية

هنأ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الدكتور أحمد عبد الحميد طه إبراهيم أستاذ الأوعية الدموية رئيس قسم الجراحة العامة بكلية طب قصر العيني، بمناسبة توليه رئاسة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، متمنيًا له مزيد من النجاح والتوفيق في أداء مهام منصبه الجديد.