ميناء دمياط يحتفل باستقبال ناقلة الغاز رقم 500 منذ افتتاح محطة الإسالة



قام اللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط بزيارة لمحطة إسالة الغاز التابعة لشركة دمياط لإسالة الغاز الطبيعي بميناء دمياط رافقه خلالها اللواء بحري طارق عدلى نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل وقيادات الهيئة ، شارك خلالها فى الاحتفال الذى أقامته الشركة بمناسبة وصول ناقلة الغاز رقم 500 التى تستقبلها المحطة منذ بدء تشغيلها عام 2005 ، حيث قام رئيس مجلس إدارة الهيئة برفقة قيادات الشركة بالصعود على متن ناقلة الغاز ( HOEGH GIANT ) والتى ترفع علم سنغافورة للترحيب بربان السفينة وطاقم العمل بها وقدموا لهم درع الشركة احتفاء بتلك المناسبة .



ونقل اللواء بحري أحمد حواش تهنئة الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بتلك المناسبة ، وأكد على توجيهاته باستمرار التنسيق بين هيئة ميناء دمياط وشركة دمياط لإسالة الغاز الطبيعي لضمان انتظام وتطوير حركة التشغيل بالمحطة ، والتى تعد أحد أكبر محطات إسالة الغاز بالشرق الأوسط ، لما لذلك من أهمية كبرى للجهود المبذولة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمى للطاقة فى المنطقة وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية .



وأشادت قيادات شركة دمياط لإسالة الغاز الطبيعي بمشاركة رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء فى هذا الحدث الهام ، وقاموا بتقديم درع الشركة عرفاناً منهم بدوره وتوجيهاته لتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لانتظام العمل بالمحطة .

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