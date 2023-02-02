عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميناء دمياط يحتفل باستقبال ناقلة الغاز رقم 500 منذ افتتاح محطة الإسالة

ميناء دمياط
ميناء دمياط


قام اللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط بزيارة لمحطة إسالة الغاز التابعة لشركة دمياط لإسالة الغاز الطبيعي بميناء دمياط رافقه خلالها اللواء بحري طارق عدلى نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل وقيادات الهيئة ، شارك خلالها فى الاحتفال الذى أقامته الشركة بمناسبة وصول ناقلة الغاز رقم 500 التى تستقبلها المحطة منذ بدء تشغيلها عام 2005 ، حيث قام رئيس مجلس إدارة الهيئة برفقة قيادات الشركة بالصعود على متن ناقلة الغاز ( HOEGH GIANT ) والتى ترفع علم سنغافورة للترحيب بربان السفينة وطاقم العمل بها وقدموا لهم درع الشركة احتفاء بتلك المناسبة .


ونقل اللواء بحري  أحمد حواش تهنئة الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بتلك المناسبة ، وأكد على توجيهاته باستمرار التنسيق بين هيئة ميناء دمياط وشركة دمياط لإسالة الغاز الطبيعي لضمان انتظام وتطوير حركة التشغيل بالمحطة ، والتى تعد أحد أكبر محطات إسالة الغاز بالشرق الأوسط ، لما لذلك من أهمية كبرى للجهود المبذولة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمى للطاقة فى المنطقة وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية .


وأشادت قيادات شركة دمياط لإسالة الغاز الطبيعي بمشاركة رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء فى هذا الحدث الهام ، وقاموا بتقديم درع الشركة عرفاناً منهم بدوره وتوجيهاته لتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لانتظام العمل بالمحطة .

شاهد.. ازدحام المواطنين لشراء الأرز المدعم بـ15 جنيها للكيلو في دمياط

FB_IMG_1675345118520
FB_IMG_1675345118520
FB_IMG_1675345115545
FB_IMG_1675345115545
FB_IMG_1675345122161
FB_IMG_1675345122161
FB_IMG_1675345112545
FB_IMG_1675345112545
دمياط وزير النقل ميناء ميناء دمياط القيادة السياسية مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط هيئة الميناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 يفقد 220 جنيها دفعة واحدة|الذهب يتراجع بقوة قبل اجتماع البنك المركزي

في أزمة الزمالك .. فيفا يحسم مشاركة كهربا أمام سياتل الأمريكي

الإيقاف وحظر النشاط.. ننشر عقوبات كهربا المتوقعة من جلسة استماع فيفا

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 2 فبراير 2023

مفاجأة.. مساع جادة لإذاعة مباريات الأهلي بكأس العالم للأندية عبر القنوات المصرية

قبل صدور الحكم.. شوبير يكشف مفاجأة بشأن قضية كهربا اليوم

تراجع قوي للدولار عالميًا|وهذا سعره الآن في البنوك قبل اجتماع البنك المركزي

تردد قناة Aea.. مواعيد مباريات الأهلي بكأس العالم للأندية والقنوات الناقلة مجانا

موضوعات متعلقة

شاهد.. ازدحام المواطنين لشراء الأرز المدعم بـ15 جنيها للكيلو في دمياط

«تموين دمياط» تضخ 43 طن أرز لمعارض «أهلًا رمضان».. وتحرر 175 محضرًا تموينياً|صور

ترشيحاتنا

أخبار جيدة.. بيان عاجل من زيلينسكي بشأن انضمام أوكرانيا لـ الاتحاد الأوروبي

انفراجة.. إعلان عاجل من روسيا بشأن حرب أوكرانيا

بعت شقتي والعفش| إحسان الترك يروي تفاصيل أزمته وتواصله مع محمد رمضان

في جزر سليمان.. تحرك عاجل من أمريكا ضد الصين

لأول مرة.. وثائق سرية تكشف سبب اشتعال الأزمات بين أمريكا وروسيا

أمن الطاقة.. الرئيس السيسي يفتتح مؤتمر مصر الدولي للبترول 12 فبراير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة.. نبهوا على أولادكم.. تريند جديد قد يسبب الشلل والموت المفاجيء ونوع شائع من التوابل ينسف دهون البطن خلال أسابيع

فستان لافت.. ياسمين عبد العزيز تستعرض جمالها بصورة جديدة| شاهد

على الشاشة والحقيقة.. نجمات وأزواجهن في دراما رمضان 2023

نبهوا على أولادكم.. تريند جديد قد يسبب الشلل والموت المفاجيء| فيديو

فيديو

مطالب برلمانية بـ زيادة دعم بطاقة التموين | فيديو

تحرش بها شقيقها وقتلها والدها خنقا.. مأساة الحسناء العراقية طيبة العلي |فيديوجراف

50 ألف جنيه وتزويج الفتيات .. حوافز للمصريين للاكتفاء بإنجاب طفلين |فيديو

أخيرا.. علماء يتوصلون لسر المواد المستخدمة في عملية التحنيط عند الفراعنة| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

اﻟﻤﺰﻳﺪ