عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"غرفة الإسكندرية" تستضيف ورشة عمل "تعزيز حلول إدارة الطاقة المبتكرة في مصر"

ورشة عمل بالغرفة
ورشة عمل بالغرفة التجارية المصرية

استضافت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة الأستاذ أحمد الوكيل، ورشة عمل بعنوان "تعزيز حلول إدارة الطاقة المبتكرة في مصر"، وذلك في إطار مشروعي MAIA-TAQA وSOLE، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

حاضر في الورشة الأستاذ الدكتور محمد السبكي، كبير خبراء الطاقة، وتم مناقشة نتائج المشروع التجريبي MAIA TAQA في سوق العامرية بالجملة، والمشروع التجريبي الوحيد في جامعة الإسكندرية، كنماذج لمحطة الطاقة الكهروضوئية وتركيب البطاريات والتقنيات المبتكرة لكفاءة الطاقة وإمكانية تكييفها وتكرارها.

الآن برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسكندرية

وتمت الإشارة إلى أن مشروع MAIA-TAQA يعمل على ثلاثة مشاريع تجريبية  في مصر ولبنان والأردن لإظهار الحلول المبتكرة لكفاءة الموارد للطاقة والمياه، ويدعم مشروع SOLE عمليات إعادة تأهيل الطاقة المبتكرة والفعالة من حيث التكلفة للمباني العامة ويشجع التغيير السلوكي لدى الأشخاص من خلال حملة ACT GREEN.

وفيما يخص مصر نفذت CEEBA وغرفة تجارة الإسكندرية بشكل مشترك المشروع التجريبي في العامرية بالجملة لإثبات جدوى تكامل نظام الطاقة الكهروضوئية 100 كيلو وات في الساعة ونظام النسخ الاحتياطي للبطارية التي يمكن تكرارها في العديد من المواقع الأخرى، وفي جامعة الإسكندرية تنفذ غرفة الإسكندرية نظامًا للطاقة الكهروضوئية بقدرة 150 كيلو وات في الساعة مصحوبًا بإضاءة موفرة للطاقة.

كما ناقشت الورشة القضايا القانونية والسياسية ذات الصلة باستخدام محطات الطاقة الكهروضوئية والبطاريات في مصر.

الاسكندرية الاتحاد الأوروبي جامعة الإسكندرية التعاون غرفة الاسكندرية الغرفة التجارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 يفقد 220 جنيها دفعة واحدة|الذهب يتراجع بقوة قبل اجتماع البنك المركزي

في أزمة الزمالك .. فيفا يحسم مشاركة كهربا أمام سياتل الأمريكي

الإيقاف وحظر النشاط.. ننشر عقوبات كهربا المتوقعة من جلسة استماع فيفا

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 2 فبراير 2023

مفاجأة.. مساع جادة لإذاعة مباريات الأهلي بكأس العالم للأندية عبر القنوات المصرية

قبل صدور الحكم.. شوبير يكشف مفاجأة بشأن قضية كهربا اليوم

تراجع قوي للدولار عالميًا|وهذا سعره الآن في البنوك قبل اجتماع البنك المركزي

تردد قناة Aea.. مواعيد مباريات الأهلي بكأس العالم للأندية والقنوات الناقلة مجانا

ترشيحاتنا

أخبار جيدة.. بيان عاجل من زيلينسكي بشأن انضمام أوكرانيا لـ الاتحاد الأوروبي

انفراجة.. إعلان عاجل من روسيا بشأن حرب أوكرانيا

بعت شقتي والعفش| إحسان الترك يروي تفاصيل أزمته وتواصله مع محمد رمضان

في جزر سليمان.. تحرك عاجل من أمريكا ضد الصين

لأول مرة.. وثائق سرية تكشف سبب اشتعال الأزمات بين أمريكا وروسيا

أمن الطاقة.. الرئيس السيسي يفتتح مؤتمر مصر الدولي للبترول 12 فبراير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة.. نبهوا على أولادكم.. تريند جديد قد يسبب الشلل والموت المفاجيء ونوع شائع من التوابل ينسف دهون البطن خلال أسابيع

فستان لافت.. ياسمين عبد العزيز تستعرض جمالها بصورة جديدة| شاهد

على الشاشة والحقيقة.. نجمات وأزواجهن في دراما رمضان 2023

نبهوا على أولادكم.. تريند جديد قد يسبب الشلل والموت المفاجيء| فيديو

فيديو

مطالب برلمانية بـ زيادة دعم بطاقة التموين | فيديو

تحرش بها شقيقها وقتلها والدها خنقا.. مأساة الحسناء العراقية طيبة العلي |فيديوجراف

50 ألف جنيه وتزويج الفتيات .. حوافز للمصريين للاكتفاء بإنجاب طفلين |فيديو

أخيرا.. علماء يتوصلون لسر المواد المستخدمة في عملية التحنيط عند الفراعنة| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

اﻟﻤﺰﻳﺪ