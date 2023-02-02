عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هزيمة جيش موسكو.. أوكرانيا تتعهد بعدم ضرب روسيا بأسلحة الغرب

صدى البلد

قال وزير الدفاع الأوكراني، اليكسي ريزنيكوف، اليوم الخميس، إن كييف تضمن لحلفائها عدم ضرب أراضي روسيا في حال توريد صواريخ بعيدة المدى.

جاءت تصريحات ريزنيكوف خلال اجتماع مشترك بين الحكومة الأوكرانية والمفوضية الأوروبية.

هزيمة الجيش الروسي

وحسب وكالة الأنباء الأوكرانية “يوكرينفورم”، قال ريزنيكوف، “إذا كانت لدينا القدرة على الضرب على مسافة 300 كيلومتر، فلن يكون الجيش الروسي قادرًا على توفير الدفاع وسيهزم. وأوكرانيا مستعدة لتقديم أي ضمانات بأن أسلحتكم لن تستخدم في هجمات على روسيا”.

قرار عاجل من الاتحاد الأوروبي بشأن دعم أوكرانيا

سيناريو كييف بدولة جديدة.. روسيا تحذر من "أوكرانيا" القادمة

وأضاف: "لدينا أهداف كافية في الوقت الحالي في أوكرانيا، ونحن مستعدون لتنسيق الأهداف مع شركائنا".

روسيا المفوضية الأوروبية الجيش الروسى أوكرانيا وزير الدفاع الأوكراني كييف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتضى منصور يشكر وزير الشباب على سرعة استجابة طلبه .. تفاصيل

الإيقاف وحظر النشاط.. ننشر عقوبات كهربا المتوقعة من جلسة استماع فيفا

في أزمة الزمالك .. فيفا يحسم مشاركة كهربا أمام سياتل الأمريكي

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 2 فبراير 2023

إعلامي شهير يفجر مفاجأة بشان قضية كهربا

رسالة إبراهيم فايق للجماهير البيضاء بعد أزمة رئيس الزمالك

مفاجأة.. مساع جادة لإذاعة مباريات الأهلي بكأس العالم للأندية عبر القنوات المصرية

قبل صدور الحكم.. شوبير يكشف مفاجأة بشأن قضية كهربا اليوم

موضوعات متعلقة

قرار عاجل من الاتحاد الأوروبي بشأن دعم أوكرانيا

بذكرى معركة ستالينجراد.. بوتين يأمر برفع السرية عن وثائق الحرب العالمية الثانية

بيان عاجل من تركيا بشأن حرب حلف الناتو النفسية ضدها

استقالة مسئول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي من منصبه.. ماذا يحدث؟

سيناريو كييف بدولة جديدة.. روسيا تحذر من "أوكرانيا" القادمة

للانضمام لحلف الناتو.. السويد تعلن مواصلة الوفاء بالتزاماتها لـ تركيا

تتأقلم بسرعة.. اعتراف صادم من زيلينسكي بشأن العقوبات المفروضة علي روسيا

بعد تصريحات بوتين.. بيان عاجل من روسيا للرد على تهديدات الغرب

ترشيحاتنا

بعد بايدن وترامب.. FBI يستعد لمداهمة منزل مايك بنس

هزيمة جيش موسكو.. أوكرانيا تتعهد بعدم ضرب روسيا بأسلحة الغرب

قرار مفاجئ من البنك الدولي بشأن استقدام الغاز المصري إلى لبنان

ليلة حزينة على سكان المطرية .. ماذا حدث داخل مستشفى النور المحمدي

اكتشف أسباب هبوط القلب .. يؤدى للموت والنوبة القلبية

طبيب بمستشفى النور المحمدي بالمطرية يكشف تفاصيل الحريق.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 طرق خارقة ومضمونة لنسف دهون البطن

مقبلش أكون الزوجة الأولى.. كاتبة مصرية تثير الجدل: مش هعرف أوفي حقوق الراجل

خصر منحوت .. سارة سلامة تثير الجدل في أحدث ظهور | شاهد

يتطلع لكسر رقم ميسي.. الشحات أول لاعب عربي وأفريقي يسجل في 3 نسخ بالمونديال

فيديو

بعد مباراة الأهلي وأوكلاند.. سر خضوع حسين الشحات وإليو ديانج لاختبار المنشطات|فيديوجراف

تردد قناة Aea| مواعيد مباريات الأهلي القادمة في كأس العالم للأندية.. فيديوجراف

مطالب برلمانية بـ زيادة دعم بطاقة التموين | فيديو

تحرش بها شقيقها وقتلها والدها خنقا.. مأساة الحسناء العراقية طيبة العلي |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ