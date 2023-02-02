هزيمة جيش موسكو.. أوكرانيا تتعهد بعدم ضرب روسيا بأسلحة الغرب

قال وزير الدفاع الأوكراني، اليكسي ريزنيكوف، اليوم الخميس، إن كييف تضمن لحلفائها عدم ضرب أراضي روسيا في حال توريد صواريخ بعيدة المدى.

جاءت تصريحات ريزنيكوف خلال اجتماع مشترك بين الحكومة الأوكرانية والمفوضية الأوروبية.

هزيمة الجيش الروسي

وحسب وكالة الأنباء الأوكرانية “يوكرينفورم”، قال ريزنيكوف، “إذا كانت لدينا القدرة على الضرب على مسافة 300 كيلومتر، فلن يكون الجيش الروسي قادرًا على توفير الدفاع وسيهزم. وأوكرانيا مستعدة لتقديم أي ضمانات بأن أسلحتكم لن تستخدم في هجمات على روسيا”.

وأضاف: "لدينا أهداف كافية في الوقت الحالي في أوكرانيا، ونحن مستعدون لتنسيق الأهداف مع شركائنا".