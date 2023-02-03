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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تبدأ من 14 الف دينار.. سيارات SUV في البحرين موديل 2023 |صور

5 سيارات SUV موديل
5 سيارات SUV موديل 2023 في البحرين

يحتوي سوق البحرين على العديد من موديلات 2023، والتي تتنوع بين فئة السيدان القياسية والرياضية، وعائلة الهاتشباك، بالاضافة إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، والتي تحظى بشعبية كبيرة بين محبي عالم السيارات نسبة للعديد من المقاومات.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري 5 سيارات SUV موديل 2023 في البحرين.

5 سيارات SUV موديل 2023 في البحرين

1 -  تويوتا FJ

 

يمكن للسيارة تويوتا FJ الوصول من وضع الثبات 0 إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال 8.2 ثانية، حيث تتمتع السيارة بمحرك سداسي الاسطوانات سعة 4000 سي سي، يستطيع ضخ 270 حصانا، وعزم دوران 380 نيوتن/متر.

 

تقدم السيارة تويوتا FJ موديل 2023 بقيمة سعرية بلغت 14.280 دينار.

5 سيارات SUV موديل 2023 في البحرين

2 - لاند روفر ديسكفري 

 

دعمت السيارة لاند روفر ديسكفري بمحرك 3000 سي سي، يتمكن من انتاج 335 حصانا، وعزم دوران 450 نيوتن/متر، 6 سلندر، مع سرعة قصوى تصل إلى 215 كم/ساعة، بالاضافة إلى امكانية الانطلاق من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 7.1 ثانية.

 

تبدأ اسعار السيارة لاند روفر ديسكفري موديل 2023 من 23 الف و 100 دينار حتى 32 الف دينار.

5 سيارات SUV موديل 2023 في البحرين

 

3 - بي ام دبليو X5

 

تعتمد السيارة بي ام دبليو X5 على محرك 6 سلندر، بقوة 340 حصانا، وعزم دوران 450 نيوتن/متر، بالاضافة إلى محرك اخر بقوة قدرها 462 حصانا، و 650 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع سرعة قصوى تصل إلى 243 كم/ساعة.

 

تقدم السيارة بي ام دبليو X5 موديل 2023 بسعر يترواح بين 33 الف و 40 الف دينار

5 سيارات SUV موديل 2023 في البحرين

4 - اودي Q7

 

حصلت السيارة اودي Q7 على ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، متصل بمحرك سداسي الاسطوانات سعة 3000 سي سي، يتمكن من انتاج 340 حصانا، وعزم دوران 500 نيوتن/متر، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 250 كم/ساعة، مع امكانية الانطلاق من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 5.9 ثانية.

 

يبلغ سعر السيارة اودي Q7 موديل 2023 في البحرين نحو 34.914 دينار.

5 سيارات SUV موديل 2023 في البحرين

5 - استون مارتن DBX

 

تعتمد السيارة استون مارتن DBX على محرك ثماني الاسطوانات 8 سلندر، سعة 4000 سي سي، يتمكن من انتاج قوة اجمالية بلغت 542 حصانا، وعزم دوران 700 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 291 كيلومتر في الساعة، بالاضافة إلى امكانية الانطلاق من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 4.5 ثانية.

 

تأتي السيارة استون مارتن DBX موديل 2023 بقيمة سعرية بلغت 98.400 دينار.

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