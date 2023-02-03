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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

تصيب بالشلل والصرع والموت المفاجئ.. انتشار تحديات جديدة على التيك توك

صدى البلد

انتشرت تحديات خطيرة على تطبيق التيك توك خلال الفترة الاخيرة وحذر منها الخبراء والتي قد تسبب شللا أو تسمما وقد تؤدي إلى الوفاة .

تحديدات جديدة على التيك توك

أثار تحد جديد على التيك توك موجة كبيرة من غضب النشطاء على الفيسبوك بعد تداول العديد من مقاطع الفيديو التي توثق التحد ويقوم بها شباب واطفال قد تعرض حياتهم للخطر .

انتشر تحد على التيك توك مكون من 3 اشخاص يقوم فيه شخصان بحمل الشخص الثالث وإلقائه على الارض مما قد يسبب له شلل او كسر في العمود الفقري وقد تصل إلى الوفاة .

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

تحديات التيك توك تحدي التيك توك تسمم وصرع تحديات خطيرة

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