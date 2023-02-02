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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

"أون سوشيل" برنامج جديد لحسام جميل على أون سبورت إف أم

صدى البلد

انطلق برنامج أون سوشيل عبر إذاعة راديو أون سبورت إف أم تقديم حسام جميل ، يوم الجمعة الماضي، في تمام الساعة العاشرة و النصف مساء.

يذاع البرنامج الاسبوعي  كل يوم جمعة للحديث عن أبرز الاخبار والاحداث الرياضية محليا وقاريا ودوليا.

ويشهد البرنامج بعض الفقرات للحديث عن التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعى والتفاعل وفي الأخير الحديث عن الاخبار الخاطئة و الصحيحة المتداولة على السوشيل ميديا.

ولحسام جميل عدة تجارب اعلامية منذ بداياته على راديو بلانكو واكثر من تجربة إذاعية ، ثم انضم لفريق عمل الاعلامي احمد شوبير واصبح ضمن فريق تقديم النشرة الاخبارية للبرنامج على قناة صدى البلد قبل ان ينضم لأسرة اون سبورت.

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