أول ظهور لـ إسعاد يونس بعد تغيير مفصل الحوض.. شاهد

أكدت الفنانة إسعاد يونس علي مشاركتها في مسلسل كامل العدد كضيفة شرف، والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، مشيرة إلى أنها وافقت على الظهور في المسلسل بسبب حبها الشديد لطاقم العمل.

وأضافت إسعاد يونس في أول ظهور لها عبر لقاء تليفزيوني: الحمد لله محنة وربنا قدرني أعديها المنتج جمال سنان ما أقدرش أرفض له طلب والمخرج خالد الحلقاوي ابني وحبيبي، ودينا الشربيني بموت فيها وشريف سلامة والطاقم كله حبايب العمر، وحبيت أكون معاهم في التجرية كظهور خاص من حبي فيهم.

تحدثت الفنانة إسعاد يونس، عن أزمتها الصحية الأخيرة، بعد تعرضها للسقوط من سلم منزلها وخضوعها لعملية تغيير كلي لمفصل الحوض الأيمن.

اسعاد يونس تتعرض لوعكة صحية

وخضعت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس لعملية جراحية لتغيير المفصل بالجانب الأيمن من منطقة الحوض بعد سقوطها من على درج سلم منزلها.

وكتب المسئولون عن صفحتها الرسمية على فيسبوك:" أجرت صباح اليوم الفنانة والإعلامية إسعاد يونس عملية جراحية لتغيير المفصل بالجانب الأيمن من منطقة الحوض بعد سقوطها من علي درج سلم منزلها مما استدعى نقلها بشكل عاجل إلى مستشفى دار الفؤاد بأكتوبر وأشرف على حالتها الدكتور عمر سليمان وتم إجراء الجراحة العاجلة ، وهي الآن في مرحلة التعافي ، طالبين فضلا وليس أمرا الدعاء لها بالشفاء.

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