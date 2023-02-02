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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا تكشف حقيقة إعلان الحرب علي روسيا .. تفاصيل

روسيا وفرنسا
روسيا وفرنسا

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس، إنه لا باريس ولا حلف شمال الأطلسي “الناتو” في حالة حرب مع روسيا.

جاءت تصريحات الخارجية الفرنسية، ردا على تعليق المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، علي عبثية تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بشأن إمداد أوكرانيا بطائرات مقاتلة والتي زعم أنها لن تؤدي إلى تصعيد.

فرنسا: لسنا في حالة حرب مع روسيا

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، في إفادة صحفية، "كما أكدنا بوضوح شديد، لسنا في حالة حرب مع روسيا. شركاء الناتو ليسوا في حالة حرب مع روسيا. روسيا فقط هي التي تصعد الموقف”.

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وفي وقت سابق، صرحت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن تصريحات ماكرون " تزيد من شهية زيلينسكي التي لا يمكن كبتها".

وأضافت: "هذا نوع من السخافة. فهل الرئيس الفرنسي واثق حقا من أنه إذا ما تم توفير الأسلحة الثقيلة، فلن يؤدي ذلك إلى تصعيد الموقف؟ إن مثل هذه التصريحات لا تؤدي سوى إلى زيادة الشهية التي لا سقف لها لدى نظام زيلينسكي".

وتابعت ساخرة: "هل ستنثر تلك الطائرات إذن الحلوى والبسكويت؟ لدي شعور مختلف بشأنها" مشيرة إلى أن الأسلحة الغربية تستخدمها كييف في قصف المستشفيات وقتل المدنيين.

فرنسا الناتو موسكو باريس أوكرانيا روسيا إيمانويل ماكرون

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