أسعار أعيرة الذهب اليوم الجمعة 3 فبراير 2023

ينشر موقع “صدى البلد”، أسعار الذهب اليوم الجمعة الموافق 3-2-2023، من خلال نشرة مفصلة لأسعار الذهب في مصر، للمواطنين المهتمين باسعار الذهب، و خاصة المستثمرين منهم عن أسعار الذهب لأنواع أعيرة الذهب المختلفة،و اقتناء المشغولات الذهبية وخاصة المقبلين علي الزواج او الخطوبة، لاتمام عمليات الشراء والبيع.

وتعد أسعار الذهب معلومات اقتصادية هامة فى ظل ارتباط المعدن الأصفر بالاقتصاد العالمي وفى ظل توتر الأسواق عالميا.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 بيع 1,977 شراء 2,000 عيار 22 بيع 1,812 شراء 1,833 عيار 21 بيع 1,730 شراء 1,750 عيار 18 بيع 1,483 شراء 1,500 عيار 14 بيع 1,153 شراء 1,167 عيار 12 بيع 989 شراء 1,000 الاونصة بيع 61,489 شراء 62,200 الجنيه الذهب بيع 13,840 شراء 14,000 الكيلو بيع 1,977,143 شراء 2,000,000 قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

سعر الذهب بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

وعلي المستوي العالمي شهدت أسعار الذهب تحقيق مكاسب خلال تعاملات، الخميس، وذلك عقب صدور قرار الفيدرالي الأمريكي أمس الأربعاء بشأن الفائدة.

وتزامنا مع صعود الذهب إلى أعلى مستوياته منذ مارس 2022، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي صوب مستويات الـ 100 نقطة، ليصل إلى أدنى مستوياته منذ أبريل 2022.

كما شهدت العقود الآجلة للمعدن الأصفر ارتفاع خلال تعاملات، الخميس، إلى مستويات 1972 دولار للأوقية، بزيادة 30 دولار أو ما يعادل ارتفاع بنسبة 1.55%.

وبالنسبة للعقود الفورية للذهب دولار أمريكي جاءت محدودة خلال تعاملات اليوم، حيث ارتفع المعدن الأصفر 5.3 دولار أو ما يعادل 0.3% إلى مستويات 1955.3 دولار للأوقية.

وفي مقابل ارتفاعات الذهب القوية، هبط مؤشر الدولار الرئيسي مقابل سلة من العملات الرئيسية إلى أدنى مستوياته منذ أبريل 2022 بواقع 0.25% إلى مستويات 100.8 نقطة.