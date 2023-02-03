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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار أعيرة الذهب اليوم الجمعة 3 فبراير 2023

صدى البلد

ينشر موقع “صدى البلد”، أسعار الذهب اليوم الجمعة الموافق 3-2-2023، من خلال نشرة مفصلة لأسعار الذهب في مصر، للمواطنين المهتمين باسعار الذهب، و خاصة المستثمرين منهم عن أسعار الذهب لأنواع أعيرة الذهب المختلفة،و اقتناء المشغولات الذهبية وخاصة المقبلين علي الزواج او الخطوبة، لاتمام عمليات الشراء والبيع.

وتعد  أسعار الذهب  معلومات اقتصادية هامة فى ظل ارتباط المعدن الأصفر بالاقتصاد العالمي وفى ظل توتر الأسواق عالميا.

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24بيع 1,977 شراء 2,000
عيار 22بيع 1,812 شراء 1,833
عيار 21بيع 1,730 شراء 1,750
عيار 18بيع 1,483 شراء 1,500
عيار 14بيع 1,153 شراء 1,167
عيار 12بيع 989 شراء 1,000
الاونصةبيع 61,489 شراء 62,200
الجنيه الذهببيع 13,840 شراء 14,000
الكيلوبيع 1,977,143 شراء 2,000,000
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

سعر الذهب بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

وعلي المستوي العالمي شهدت أسعار الذهب تحقيق مكاسب خلال تعاملات، الخميس، وذلك عقب صدور قرار الفيدرالي الأمريكي أمس الأربعاء بشأن الفائدة.

وتزامنا مع صعود الذهب إلى أعلى مستوياته منذ مارس 2022، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي صوب مستويات الـ 100 نقطة، ليصل إلى أدنى مستوياته منذ أبريل 2022.

كما شهدت  العقود الآجلة للمعدن الأصفر  ارتفاع خلال تعاملات، الخميس، إلى مستويات 1972 دولار للأوقية، بزيادة 30 دولار أو ما يعادل ارتفاع بنسبة 1.55%.

وبالنسبة للعقود الفورية للذهب دولار أمريكي جاءت محدودة خلال تعاملات اليوم، حيث ارتفع المعدن الأصفر 5.3 دولار أو ما يعادل 0.3% إلى مستويات 1955.3 دولار للأوقية.

وفي مقابل ارتفاعات الذهب القوية،  هبط مؤشر الدولار الرئيسي مقابل سلة من العملات الرئيسية إلى أدنى مستوياته منذ أبريل 2022 بواقع  0.25% إلى مستويات 100.8 نقطة.

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