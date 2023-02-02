فضيحة مدوية.. اعتقال مسئول كبير بوزارة الدفاع الأوكرانية بسبب الفساد

قال مكتب التحقيقات الحكومي في أوكرانيا، اليوم الخميس، إن محكمة أصدرت أمرا باحتجاز نائب سابق لوزير الدفاع للاشتباه في تورطه بفساد.

ولم يذكر المكتب اسم المسؤول السابق، لكنه قال إنه يشتبه بضلوعه في شراء مواد غذائية للوزارة بأسعار مبالغ فيها، ومعدات منخفضة الجودة للجيش الذي يتصدى للغزو الروسي.

يأتي بيان المكتب بعد استقالة نائب وزير الدفاع فياتشيسلاف شابوفالوف الشهر الماضي، إثر تقرير صحفي زعم أن وزارة الدفاع اشترت أغذية بأسعار مبالغ فيها.

ونفى شابوفالوف والوزارة ارتكاب أي مخالفات، لكنه قال إنه استقال لأن ذلك سيبقي على ثقة الجمهور في الوزارة.

وقال مكتب التحقيقات إن الشخص المحتجز سيظل قيد الاحتجاز لشهرين ما لم يدفع كفالة تبلغ نحو 11 مليون دولار.

وأضاف بيان المكتب أن "المسؤول كان يعلم بشأن توريد منتجات منخفضة الجودة، وكذلك مارس ضغوطا على مرؤوسيه لقبول منتجات منخفضة الجودة في مستودعات الجيش".