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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعبئة سرية لـ الجيش الروسي.. أوكرانيا تكشف عن مفاجأة بشأن الحرب

الجيش الروسي
الجيش الروسي

قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الخميس، إن الجيش الروسي يستعد لـ”تعبئة سرية” للقوات في دونيتسك.

وقالت هيئة أركان الجيش الأوكراني، في بيان عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، “في منطقة دونيتسك، تستعد روسيا للتعبئة السرية. وعلى وجه الخصوص، في مدينة جورليفكا، صدرت أوامر لجميع مؤسسات الميزانية والمجتمعات المحلية بتقديم قوائم بالأشخاص الضروريين إلى مفوضية الاحتلال العسكرية”.

وأضاف البيان، أن “لجانا خاصة بالجيش الروسي ستخضع لفحص التجنيد لاحقا في صفوف الجيش”.

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وأشار إلي أن “القوات الروسية تواصل عمليات الاستطلاع والاستعداد للهجوم في عدة اتجاهات”.

وأكد بيان هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن “العمليات الهجومية” مستمرة باتجاه ليمان وباخموت وأفديف ونوفوبافليف.

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