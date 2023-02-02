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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كارثة في ألمانيا.. تزويد أوكرانيا بالدبابات ينذر بنهاية مسيرة شولتس السياسية

أولاف شولتس
أولاف شولتس

قال دوجلاس ماكجريجور، المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، إن المستشار الألماني، أولاف شولتس، أنهى مسيرته السياسية بعد قرار تزويد أوكرانيا بالدبابات.

وقال ماكجريجور، "شعر معظم الألمان بالرعب بسبب الإعلان عن توريد الأسلحة للقوات المسلحة لأوكرانيا. يتمتع الألمان بالخبرة ويعرفون تاريخهم. إنهم يعلمون أنه عندما تعاونت برلين وموسكو عاشت أوروبا بسلام مع بعضها البعض".

وأوضح أن الحرب العالمية الأولى والثانية، اللتين أدتا إلى صدام بين روسيا وألمانيا، كانت مأساة ودفعت برلين إلى إنشاء آليات مصممة لمنع نشوب صراعات مماثلة مع موسكو في المستقبل.

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وقال: "لا أستطيع أن أتخيل أن المستشار هلموت كول أو المستشار هلموت شميدت، سيرسلون معدات إلى نظام العصابات الفاسد هذا في كييف”.

واختتم ماكجريجور: “شولتس لن يستمر لفترة طويلة”.

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