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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الهجوم الكبير.. زيلينسكي: روسيا تحشد قواتها للانتقام من أوكرانيا وأوروبا

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، روسيا بحشد قواتها المسلحة للانتقام من أوكرانيا وأوروبا التي تدعم كييف في مواجهة الغزو الروسي.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي في كييف مع رئيسة المفوضية الاوروبية أورسولا فون دير لايين، إن "روسيا تحشد قواتها. نعلم جمعيا ذلك. تريد الانتقام ليس فقط من أوكرانيا بل أيضا من أوروبا الحرة".

وفي وقت سابق، كثف الجيش الروسي هجماته في شرق أوكرانيا وجنوبها، معلنا تحقيق مكاسب حول مدينة باخموت التي تتعرض للقصف والقريبة من  فوجليدار.

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وبحسب زيلينسكي، فإن "حلم أوروبا سلمية لا يمكن تحقيقه إلا مع أوكرانيا وفقط من خلال هزم روسيا وعدوانها".

وعُقد المؤتمر الصحفي المشترك بين زيلينسكي وفون دير لايين قبل اجتماع عمل بين فريقيهما سيشارك فيه خصوصاً 14 مفوضا ووزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل وزيلينسكي

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