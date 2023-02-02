قبل الهجوم الكبير.. الغرب ينصح أوكرانيا بالتضحية بأهم المدن الاستراتيجية

أفادت وكالة “بلومبرج” الأمريكية للأنباء، بأن ممثلين عن الغرب نصحوا أوكرانيا بكسب الوقت لتجميع قوتها وانتظار وصول دبابات ليوبارد الألمانية من أجل شن الهجوم في الربيع، الأمر الذي يتطلب التضحية بـ باخموت.

وحسب “بلومبرج” قال ممثلين عن سلطات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إن “القوات الأوكرانية من المرجح أن تكون قادرة على التحرك نحو الغرب من أجل إنشاء خط دفاع جديد ومنع المزيد من التقدم في كراماتورسك وسلوفيانسك”.

وأضافوا: "في الوقت الحالي، تعتقد تلك السلطات في الغرب أن الأسلحة التي تم نقلها بالفعل إلى أوكرانيا ليست كافية لشن هجوم كبير”.

وقالوا إنه “مع ذلك، فإن الأفراد العسكريين المعززين في وقت لاحق، الذين سيحصلون على مركبات مدرعة جديدة، قد يحاولون في الهجوم المضاد في جهة الجنوب من أجل قطع الطريق البرية المؤدية إلى شبه جزيرة القرم”.

وأشارت مصادر “بلومبرج”، إلى أنه حتى في حال تنفيذ مثل هذا الهجوم فإن ذلك لا يعني تحقيق جميع الأهداف التي أعلنتها كييف، وقد يستمر الصراع حتى عام 2024 على الأقل.