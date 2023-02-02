ساب الكوشه وراح يعزي .. لقطات لأول مرة من فرح الموسيقار عمار الشريعي

حلت الإعلامية ميرفت القفاص أرملة الراحل الموسيقار عمار الشريعي، ضيفة علي الإعلامية مني الشاذلي ببرنامج " معكم" والمذاع عبر قناة "سي بي سي" للحديث حول أسرار وكواليس من حياة الراحل عمار الشريعي.

وقالت أرملة الشريعي خلال حوارها بالبرنامج، أنها لم تكن تدرك جيدًا قيمة ومكانة وأعمال الموسيقار عمار الشريعي أثناء تعرفه عليها، متابعة:"ماكنتش أعرف عمار الشريعي أوي ولا أعماله عندما تقدم لي للزواج".

وأوضحت،:" سمعت أغنية أقوى من الزمن للراحلة شادية وتأثرت بها بصورة كبيرة ولكن لم يكن لدي علم أن زوجي هو ملحن هذه الغنوة، مسترسلة:" معرفتش حكاية الغنوة دي غير بعد الجواز".

وأختتمت:"كنت متفقة إن الفرح يكون عبارة عن عشاء عائلي، ولكن فوجئت إن عمار بيحضر لفقرات الفرح وعزم نجوم الفن وأصدقاءه خارج الوسط الفني، وبالتالي اضطريت أنزل أشتري فستان فرح بسرعة، مضيفة:" عمار ساب الكوشة وراح يعزف"