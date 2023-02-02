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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرارات حذرة.. بيان عاجل من ألمانيا بشأن منع الحرب بين روسيا والناتو

أولاف شولتس
أولاف شولتس

قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم الخميس، إن ألمانيا تتخذ قرارات حذرة بشأن إمدادات الأسلحة لأوكرانيا من أجل منع تصعيد الصراع بين روسيا وحلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وعندما سئل المستشارة ما مدى صحة أن ألمانيا لن ترسل جنودها وطائراتها المقاتلة إلى أوكرانيا، قال: "لقد درسنا بعناية جميع قراراتنا وفكرنا في كيفية منع تصعيد التوتر، حتى لا يتحول الصراع إلى حرب بين روسيا وحلف شمال الأطلسي. سيكون الأمر مروعًا، ونحن نبذل قصارى جهدنا لمنع حدوث التصعيد، نحن مسؤولون عن ذلك". 

وأضاف: "عندما كان الجميع في البداية مقتنعًا بضرورة إنشاء منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، كنت ضد ذلك، لأن هذا سيؤدي إلى تصعيد مبكر للنزاع، حيث ستقاتل طائرات الناتو الطائرات الروسية. نحن غير راضين عن ذلك".

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والأسبوع الماضي، أعلن شولتس أن برلين سترسل 14 دبابة ليوبارد إلى كييف وستصدر تصاريح إعادة التصدير إلى دول أخرى.

الناتو روسيا المانيا أوكرانيا حلف شمال الأطلسي

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