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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عصابة وراء سرقة ألواح الطاقة الشمسية من الأراضى الزراعية بالبحيرة

المتهمين
المتهمين

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بدر  بمديرية أمن البحيرة من أحد المواطنين بإكتشافة سرقة (14 لوح طاقة شمسية) من أرضه الكائنة بدائرة المركز.

تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة ، أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة  تشكيل عصابى ضم (7 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" ، مقيمين بنطاق محافظتى "البحيرة – الأقصر") تخصص نشاطه فـى سرقة ألواح الطاقة الشمسية من الأراضى الزراعية .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرتيى أمن "البحيرة – الأقصر" تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وعدد (9) وقائع أخرى مماثلة بدائرة المركز ، كما تم بإرشادهم ضبط 148 لوح طاقة شمسية تقدر قيمتها بحوالى "مليون و480 ألف جنيه" – مبلغ مالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى- سيارتين "ربع نقل" – مركبة "توك توك" المستخدمين فـى نشاطهم الإجرامى ).

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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