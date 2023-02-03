إنقاذ سيدة ثلاثينية من ورم كبير متكرر على المبيض بدمياط

أعلنت مديرية الصحة بدمياط برئاسة الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، عن تكاتف طبي بين تخصصات الجراحه العامة والنساء والتوليد والمسالك البولية بمستشفى دمياط العام من أجل إنقاذ سيدة ثلاثينية من ورم كبير متكرر على المبيض .

وجاء في بيان صادر عن المديريه أنه تنفيذا لتعليمات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحه بدمياط وتحت اشراف الدكتور محمد السيد اللبان مدير مستشفي دمياط العام بضرورة استقبال الحالات المعقدة والكبيرة من أجل تخفيف العناء علي كاهل أهل دمياط وتخفيفا لمشقة عناء السفر إلي المستشفيات الجامعية الكبيرة شهدت مستشفي دمياط العام بالأمس استئصال كيس وورم كبير علي المبيض حجمه ١٥×١٥ سم بعد ثلاث مرات ارتجاع للكيس بعد استئصاله بالمنظار الجراحي مرة وبشق البطن مرتين ووجود التصاقات كبيرة داخل تجويف البطن والتصاقات بالقولون وضغط خلفي على حوض الكلي .



وأشار البيان إلى أن الطاقم الطبي المتخصص الذي أجرى الجراحه هو من كوادر المستشفي بقيادة كلا من خالد محمد السعيد بصل استشاري ومدير قسم النساء والتوليد، والدكتور السيد ابو زيد عرام استشاري الجراحة العامه والمناظير والأورام والدكتور محمد عبد الجواد عمر اخصائي المسالك البولية ، قاموا بإجراء عملية استكشاف للبطن واستئصال ورم كبير مرتجع على المبيض تسبب في آلام حادة للمريضة مع تركيب دعامات علي الحالبين وذلك بعد إجراء الفحوصات الطبيه اللازمه من الرنين المغناطيسي ودلالات الاورام بدون أي مضاعفات مع الحفاظ علي الخصوبة الكاملة للمريضة وقام بالتخدير الدكتور ايمن النجار استشارى التخدير .



وخرجت المريضة للتعافي بالقسم الداخلي للمستشفي في انتظار نتيجه تحليل الأنسجة وذلك لاستكمال خطة العلاج السليمة .



