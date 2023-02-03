قرار عاجل من الأهلي بشأن حسين الشحات عقب تألقه في كأس العالم للأندية

أكد الإعلامي إسلام صادق أن إدارة النادي الأهلي بدأت التحرك من أجل تجديد عقد حسين الشحات جناح الفريق الأحمر عقب انتهاء المشاركة في كأس العالم للأندية في المغرب.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":" إدارة النادي الأهلي كلفت سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالتحرك عقب مونديال الأندية من أجل حسم ملف تجديد عقد حسين الشحات بعد تألقه في مباراة أوكلاند سيتي".

وأضاف:"تجديد عقد حسين الشحات مع الأهلي سوف يتم حسمه فى الأيام القليلة المقبلة لرغبة الإدارة الحمراء فى قطع الطريق أمام العروض الخليجية المتوقع أن تصل للاعب بعد تألقه فى الفترة الماضية".