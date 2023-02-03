حضر العرض الخاص .. عمرو محمود ياسين يشيد بأداء كريم فهمي في "أنا لحبيبي"

حرص الكاتب والسيناريست عمرو محمود ياسين على حضور العرض الخاص لفيلم “أنا لحبيبي”، الذي أقيم مساء الخميس، برفقة أسرته لدعم أبطال وشركة السبكي.

وظهر عمرو محمود ياسين في العرض الخاص برفقة نجله محمود جونيور، وزوجته آيات أباظة، وتحدث بكلمات مدح عن الفنان كريم فهمي بطل الفيلم، الذي شارك في بطولة مسلسله “ونحب تاني ليه” وحقق نجاحا كبيرا من قبل.

ونشر عمرو محمود ياسين عبر فيسبوك إشادة بأبطال الفيلم وخاصة كريم فهمي، بعد انتهاء العرض، قائلا:" هو طبعا كريم فهمي صديقي جدا و بحبه جدا ع المستوى الشخصي و الفني .. و لكن اقسم بالله انا مش هجامل في كلامي .. انا حضرت فيلم أنا لحبيبي".

واستطرد عمرو محمود ياسين:" وبمنتهى الأمانة و الصدق إستمتعت متعة كبيرة جدا .. و من المرات القليلة جدا اللي بتفرج فيها ع فيلم مصري ( مؤخرا )و اشعر فيه انه متعوب عليه و معمول مجهود و العناصر كلها بتجيد فيه ! فيلم رايق .. عاقل ... ممتع.. يمس القلوب ".

وأشاد عمرو محمود ياسين بأداء بطل الفيلم قائلا:" وبصراحة كريم فهمي في اسبوع واحد ما بين مسلسله أزمة منتصف العمر و فيلمه انا لحبيبي بيؤكد ع انه جان بريمير السينما المصرية لسنوات قادمة إجادة تامة للادوار الرومانسية و الاجتماعية .. و نموذج للممثل البطل و فارس الاحلام".

وأوضح :"و مش هقدر اخلص كلامي من غير ما اقول ان السيناريو ممتاز و رائع للسيناريست محمود زهران و تصوير ع اعلى مستوى لمازن المتجول .. و اخراج اكثر من رائع للمخرج الكبير هادي الباجوري .. و عايز اقول كمان ان ياسمين رئيس خطيره .. هايله بجد ..سوسن بدر رهيبة كالعاده ... و كذلك محمد الشرنوبي حضور جميل جدا .. و تحية كبيرة جدا ع هذا الفيلم الراقي لآل السبكي المنتج الكبير احمد السبكي و كريم السبكي و محمد احمد السبكي حقيقي حماسهم للنوعية دي من الاعمال شيء يحسب لهم يحسب لهم التنوع في نوعيات الافلام اللي بيقدموها للسينما المصرية و العربية ... برافو ! فيلم مايفوتكمش".