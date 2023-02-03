الزمالك ينهي أزمة مشاركة مريم مصطفى لاعبة الطائرة

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن إنهاء مسؤولي النادي لازمة مشاركة مريم مصطفى مع فريق الكرة لطائرة بداية من يوم 6 فبراير الجاري بعد دفع مبلغ 175 ألف جنيه.



وكان اتحاد الكرة الطائرة قد قرر إيقاف الثنائي مريم مصطفى للانتقال للزمالك من الأهلي وإيقاف دعاء محمد للأنتقال للأهلي من الزمالك أربعة أشهر تنتهي يوم 5 فبراير مع تغريم كل لاعبه مبلغ 100 ألف جنيه.



وأكد المصدر أنه قبل غلق باب القيد الشتوي يوم 31 يناير قام مسؤولي نادي الزمالك و الأهلي بقيد اللاعبتان حيث دفع الأهلي مبلغ 100 الف الغرامة بينما دفع الزمالك مبلغ 100 ألف الغرامة.

وأشار المصدر أن هذا ، بجانب 75 ألف ، حيث أن مريم مصطفى لاعبة دولية وبالتالي يحق للاعبتان المشاركة بداية من يوم 6 فبراير.



كما أكد المصدر أن اتحاد الكرة الطائرة أجل البت في التزوير لحين رد النيابة العامة وفي حالة ثبوت عدم تزوير تلتزم كل لاعبه بقيمة الشرط الجزائي.