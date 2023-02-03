عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة أنيقة.. ديانا حداد تتألق بفستان بنفسجى

ديانا حداد
ديانا حداد

شاركت الفنانة ديانا حداد، متابعيها جلسة تصوير جديدة عبر حسابها الشخصي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وارتدت النجمة اللبنانية، فستانًا انيقًا باللون البنفسجى وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، واختارت بعض اللمسات من المكياج، والتي تلاءمت مع ملامحها الجميلة.


وطرحت ديانا حداد آخر أعمالها الغنائية بعنوان "أحلى كبل" باللهجة المصرية، عبر يوتيوب، كلمات ضياء عشا، ألحان عمر خير، وهى إحدى أغنيات ألبوم "ديانا" الجديد الذى يحمل اسمها.


يذكر أن ديانا حداد طرحت ضمن أغنيات ألبومها الجديد أغنيتين من اللونين الموسيقيين اللبناني والخليجي كلاماً ولحناً. حملت الأغنية اللبنانية عنوان "مغنجة" تعاونت في كلماتها والحانها مع ايفان نصوح، وقام بتوزيعها موسيقياً غسان المرهج، مكس مصطفى عبد الرضا، والماستر   سليم سلامة.

الأغنية الثانية من اللون الخليجي  حملت عنوان "وحشني شخص" جددت تعاونها مع الملحن العراقي  علي صابر، بعد أن إختارت الكلمات من الشاعر عدنان الأمير، لتتعاون في  التوزيع الموسيقي والمكس والماسترينج مع حسام كامل.

 
وقد طرحت الأغنيتين "مغنجة " و "وحشني شخص" من خلال فيديوهات مصورة عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب".

IMG_٢٠٢٣٠٢٠٣_٠٢٥٨٤٠
IMG_٢٠٢٣٠٢٠٣_٠٢٥٨٤٠
جلسة تصوير جديدة إطلالة انيقة الفنانة ديانا حداد اللون البنفسجي النجمة اللبنانية البومها الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إعلامي شهير يفجر مفاجأة بشان قضية كهربا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في جميع المحافظات .. اعرف نتيجتك الآن

مرتضى منصور يشكر وزير الشباب على سرعة استجابة طلبه .. تفاصيل

طلب عاجل لـ الأهلي من الفيفا .. تفاصيل

كواليس صادمة في جلسة لجنة التظلمات بشأن قضية محمود كهربا

بعد تثبيت الفائدة.. أسعار الدولار اليوم الخميس 2 فبراير 2023

كأس العالم للأندية .. مفاجأة غير متوقعة في أزمة كهربا |شاهد

تراجع أسعار الدواجن ومنتجاتها وتوقعات بانخفاض جديد بنسبة 60 %

ترشيحاتنا

هبوط غير مسبوق في سعر اليورو عالميًا بعد رفع الفائدة بـ أوروبا

تسريب مواصفات هاتف Huawei P60 Pro قبل إطلاقه

10 كيلو في الشهر.. أفضل فواكه لخسارة الوزن

عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص في القانون

تصرف عاجل من الزمالك بشأن فتوح

نتفلكس تتخذ إجراءات صارمة ضد مستخدميها.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جويل مردينيان تفاجئ متابعيها بقصة شعر جديدة

أصالة نصري تتألق بالأبيض في آخر جلسة تصوير | شاهد

لاتتناوله ابدا..طبيبة تحذر من بيض يسبب تسمم

يستغلوا غلاء الأسعار .. نوع بطاطس ليست للأكل تباع بالأسواق

فيديو

نجل فنان شهير يصدم طفل بسيارته ويتسبب في وفاته..فيديو

منها ترحيل الأقساط.. قرارات عاجلة لدعم القطاع العقاري.. فيديو

بعد فيديو بعت عفش بيتي .. إحسان الترك يروي كواليس استجابة محمد رمضان

مصر تستعد لمشروعات تتجاوز 100 مليار دولار.. تصريحات مدبولي في قمة داكار..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ