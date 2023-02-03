بإطلالة أنيقة.. ديانا حداد تتألق بفستان بنفسجى

شاركت الفنانة ديانا حداد، متابعيها جلسة تصوير جديدة عبر حسابها الشخصي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وارتدت النجمة اللبنانية، فستانًا انيقًا باللون البنفسجى وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، واختارت بعض اللمسات من المكياج، والتي تلاءمت مع ملامحها الجميلة.



وطرحت ديانا حداد آخر أعمالها الغنائية بعنوان "أحلى كبل" باللهجة المصرية، عبر يوتيوب، كلمات ضياء عشا، ألحان عمر خير، وهى إحدى أغنيات ألبوم "ديانا" الجديد الذى يحمل اسمها.



يذكر أن ديانا حداد طرحت ضمن أغنيات ألبومها الجديد أغنيتين من اللونين الموسيقيين اللبناني والخليجي كلاماً ولحناً. حملت الأغنية اللبنانية عنوان "مغنجة" تعاونت في كلماتها والحانها مع ايفان نصوح، وقام بتوزيعها موسيقياً غسان المرهج، مكس مصطفى عبد الرضا، والماستر سليم سلامة.

الأغنية الثانية من اللون الخليجي حملت عنوان "وحشني شخص" جددت تعاونها مع الملحن العراقي علي صابر، بعد أن إختارت الكلمات من الشاعر عدنان الأمير، لتتعاون في التوزيع الموسيقي والمكس والماسترينج مع حسام كامل.



وقد طرحت الأغنيتين "مغنجة " و "وحشني شخص" من خلال فيديوهات مصورة عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب".