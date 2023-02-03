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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بظهور جرئ| رانيا يوسف وساندى تشعلان السوشيال ميديا

رانيا وساندى
رانيا وساندى

نشرت الفنانة التونسية ساندى علي صورة جديدة تجمعها بالنجمة رانيا يوسف، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .


وظهرت رانيا يوسف بإطلالة جريئة ومثيرة مرتدية ملابس مكشوفة، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع اللمسات البسيطة من المكياج وتركت شعرها مسندلاً على كتفيها.


انتهت الفنانة ساندى علي، من تصوير مشاهد مسلسلها الجديد "سيب وأنا وأسيب" المكون من 10 حلقات في العاصمة اللبنانية بيروت، وهو تأليف رنا أبو الريش وإخراج وائل إحسان وبطولة هنا الزاهد، وأحمد السعدنى، محمود البزاوى، آية سماحة، محمد جمعة، أحمد سلطان، دنيا سامى، عارفة عبد الرسول، محمود السيسى وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في إطار اجتماعى كوميدي.


وكان آخر أعمال ساندى مسلسل "بابلو" الذى عرض في شهر رمضان الماضى، من تأليف الكاتب حسان دهشان، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، وبطولة حسن الرداد نجلاء بدر، أروي جودة، مصطفى فهمى، سوسن بدر، صلاح عبد الله، دارين حداد، سلوى عثمان، محمد جمعة، رشوان توفيق، عمر الشناوى، غفران محمد، حسن عيد، دنيا سامى وأمينة مغربى.

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IMG_٢٠٢٣٠٢٠٣_٠٤٠٦٠٧
السوشيال ميديا اطلاله جريئه أحدث إطلالات رانيا يوسف الفنانة ساندي علي تبادل الصور والفيديوهات رانيا يوسف بإطلالة جريئة

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