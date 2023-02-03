نهاية الطريق .. أول صورة تشويقية للجزء الجديد من سلسلة FAST & Furious

يترقب عشاق ومحبي سلسلة Fast and Furious الجزء الجديد وذلك بعد إصدار البوستر الدعائي الأول للفيلم المنتظر، حيث تنطلق العائلة في مغامرة جديدة رفقة سيارتهم بسرعة جنونية لمواجهة العصابات والشرطة، والقفز عبر ناطحات السحاب، ومن الطائرات.

يصل الفيلم العاشر من سلسلة Fast and Furious إلى دور السينما في مايو من العام الحالي، وسيعرف باسم Fast X، وسيأتي المقطع الدعائي الأول يوم 10 فبراير.

لم تتوفر الكثير من المعلومات عن الفيلم حتى الآن، لكن من المعروف أنه سيشهد مشاركة العديد من النجوم أمثال بري لارسون وجيسون موموا، حيث لعبوا أدوار تيس (لارسون) ودانتي (موموا)، وحتى الآن من غير المعروف ما إذا كانوا رجالًا صالحين أو أشرارًا غير واضح في هذه المرحلة، وسيشهد الفيلم عودة النجمة شاليز ثيرون في دور baddie Cipher.

يذكر أن الفيلم تعرض لبعض الجدل أثناء إنتاجه، حيث تنحى المخرج المخضرم جاستن لين، في أبريل الماضي، بسبب اختلافات في وجات النظر مع النجم فين ديزل، مع استمرار دوره ككاتب وكمنتج، تاركًا واجبات المخرج إلى لويس ليترييه.

من المتوقع أن تنتهي سلسلة Fast and Furious بعد الفيلم الحادي عشر، ومن خلال الأخبار المتداولة بالإضافة للإعلان التشويقي يبدو أن النهاية ستحدث على مدار فيلمين.