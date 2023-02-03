محافظ القليوبية: استغلال مساحات من حديقة نسمة لإقامة مشروعات استثمارية

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة لمتابعة أعمال تطوير وتأهيل حديقة نسمة بمدينة الخانكة والتي يبلغ مساحتها حوالي ٥ أفدنة، حيث تم رفع ٣٠٠٠ طن مخلفات بالحديقة كما تم الانتهاء من أعمال شبكة الري، بالإضافة إلى دهان البلدورات بداخل الحديقة مع عمل صيانة لأعمدة الكهرباء لإنارة الحديقة من الداخل.

ووجه الهجان باستغلال مساحات من الحديقة لإقامة مشروعات استثمارية (تجارية وخدمية وترفيهية) لخدمة رواد الحديقة بالإضافة إلى استغلال الأراضي الفضاء أملاك الدولة لإنشاء مشروعات خدمية واستثمارية، وقد طلب المحافظ إعداد الدراسات اللازمة لاختيار أنسب المشروعات التي يحتاج إليها المواطنون من خلال الدراسات الميدانية واستطلاع آرائهم والتأكيد على المشروعات ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي، التي توفر فرص عمل للشباب بالإضافة إلى إنشاء مشروعات استثمارية تساهم في التطوير الحضري لتلك المناطق .

واستكمل المحافظ الجولة بتفقد محطة معالجة الصرف الصحي بقرية العكرشة بمركز ومدينة الخانكة وذلك لدفع أعمال التشغيل والصيانة بالمحطة، حيث تبلغ طاقة المحطة ٣٠٠٠م٣ / يوم، وقد شدد بسرعة الانتهاء من استكمال الأعمال الكهروميكانيكية والانتهاء من أعمال الصيانة.