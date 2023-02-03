مدير طب الأسنان بصحة الشرقية: تقديم الخدمة لـ1.5 مليون مواطن خلال 2022

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه تم تقديم الخدمات العلاجية المتخصصة في طب الأسنان لمليون و٦٨٨ ألف مواطن بالمستشفيات والوحدات التابعة لمديرية الشئون الصحية على مستوى محافظة الشرقية خلال عام ٢٠٢٢، كان منها ٦٠٦ عملية جراحية للوجه والفكين، وذلك بهدف تقديم خدمات علاجية متخصصة في طب الأسنان، ضمن إستراتيجية الوزارة لتحسين مؤشرات الصحة العامة للمواطنين.

وأشار وكيل الوزارة، إلى توفير عيادة متخصصة في طب الأسنان بمستشفى الصدر بالزقازيق، و ٥ عيادات جديدة بإدارات الزقازيق، ديرب نجم، العاشر من رمضان، أبو كبير، أبو حماد، بالإضافة لدعم الوحدات الصحية والمستشفيات بعدد ٩ وحدات أسنان جديدة، موضحًا أنه تم إحلال وتجديد أجهزة الأسنان بمستشفى الصالحية المركزي، والوحدة الصحية بالشبراوين، بخلاف افتتاح معمل أسنان جديد بالوحدة الصحية بالمجفف التابعة للإدارة الصحية بديرب نجم.

وأضاف الدكتور خالد عامر مدير عام طب الأسنان بالمديرية، أنه تم المشاركة بـ ٦ دورات تدريبية مصاحبة بورش عمل لرفع كفاءة أطباء الأسنان، بالإضافة لتنظيم ٥٧ لقاء علمي بمختلف المستشفيات والإدارات الصحية، شارك بها أكثر من ٢٨٧ طبيب، لافتاً الى أن الدورات واللقاءات العلمية تضمنت العديد من تخصصات وموضوعات طب الأسنان (كالحشو – التركيبات الثابتة – حشو العصب – طب الاسنان التجميلى – علاج أسنان الأطفال – التركيبات المتحركة – الجراحة).

وأكد انه تم عقد ٣٥٨٨ ندوة تثقيفية توعوية بجميع تقديم الخدمة الطبية، متضمنة القوافل الطبية، حول طرق العناية بصحة الفم والأسنان، وكيفية الوقاية من أمراض الفم وعلاجها في المراحل المبكرة.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمدير عام طب الأسنان بالمديرية، وجميع الفرق الطبية والإدارية على جهودهم المبذولة لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.